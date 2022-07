https://tr.sputniknews.com/20220719/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-zafer-partisi-iddialarini-yalanladi-chp-benim-evim-1058872891.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi iddialarını yalanladı: 'CHP benim evim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi iddialarını yalanladı: 'CHP benim evim'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceği iddialarını yalanladı. Özcan, "48 yaşındayım şu an 26 yılımı verdim, gidecek başka yerim yok... 19.07.2022

Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yazılı savunmasını verdi. Kendisi hakkındaki kararın bir an önce verilmesini istediğini belirten Özcan, Zafer Partisi'ne geçeceği iddiasını da yalanladı.Belediye meclis toplantısı sırasında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a söyledikleri ve bundan dolayı yapılan protestoya dans ederek karşılık vermesi üzerine MYK tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Yüksek Disiplin Kurulu'na 18 Temmuz'da yazılı savunmasını verdi. 25 Temmuz'da da sözlü savunma verecek olan Özcan, Habertürk'e konuştu. Kendisi hakkındaki kararın bir an önce verilmesini talep ettiğini belirten Özcan, "Kararın askıda kalmasının ne bana ne de partime bir faydası yok. Kararın mümkünse 25 Temmuz'da yani aynı gün verilmesini istiyorum" dedi.'26 yılımı verdim, CHP benim evim'CHP'den ihracı halinde Zafer Partisi'ne geçeceği yönündeki iddiaları da yalanlayan Tanju Özcan, "Ben CHP'liyim, hukuken bağım kopsa da ben 22 yaşından bu yana parti içindeyim. Gençlik kolu başkanlığı yaptım, 48 yaşındayım şu an 26 yılımı verdim, gidecek başka yerim yok. Burası, CHP benim evim birçok MYK üyesinden daha uzun süredir partiye hizmet eden birisiyim" ifadelerini kullandı.Sığınmacılara yönelik kararları tartışma konusu olan Tanju Özcan, bayramda Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'e gittiğini söyledi. Orada çok sayıda HDP'li vatandaş ile karşılaştığını belirten Özcan, "Bana dedikleri 'Başkanım sığınmacılar konusunda dik duruyorsun, takdir ediyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

