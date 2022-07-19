CANLI | AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak

Zelenskiy, ülkesinin AB üyeliği için ‘son tarihi’ belirledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için ‘son tarih’ belirlediğini açıklayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, fakat sürece zarar vermemek için bu tarihi açıklamayacaklarını söyledi.

Kuleba, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Son tarihi açıklarsak AB içinde birilerini korkutabiliriz ve bu birileri bilinçli olarak, Ukrayna’nın Avrupa’ya entegrasyonuyla ilgili her şeyi geciktirmeye çalışabilir. Hatta bu durumda, tüm standartlara yüzde 120 uysak da süreci geciktirecekler” ifadesini kullandı.

Bakan, bu konuda “sakin, akıllı ve sonuca yönelik” çalışma niyetinde olduklarını kaydetti.

‘Ukrayna tahılının ihracat sorunu çözüme yakın’

Gıda ve Tarım Örgütü Moskova Direktörü Oleg Kobyakov, Rus RBC portalına açıklamasında, Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracat sorununun çözüme yakın olduğunu, tahılın ayrıca aktif olarak kara yoluyla ihraç edildiğini anlattı.

Kobyakov’un değerlendirmelerine göre, dünya genelinde hasat geçen yılın seviyesinde gerçekleşecek. Yetkili, birçok ülkedeki biriken stok seviyesinin, ithalatçı ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğunu kaydetti.