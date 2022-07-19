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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/canli--ab-ortak-savunma-harcamalari-icin-500-milyon-euroluk-fon-ayiracak-1058885952.html
CANLI | AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak
CANLI | AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak
Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon euro'luk fon kurulmasını önerdi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:58+0300
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ukrayna krizi
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askeri operasyon
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Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye

CANLI | AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak

16:58 19.07.2022 (güncellendi: 18:12 19.07.2022)
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Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon euro'luk fon kurulmasını önerdi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması için azami çabayı göstermeye hazır olduklarını kaydetti. Pervıy Kanal'a konuşan Peskov, “Rusya, bu Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması için azami çabayı göstermeye hâlâ hazır” dedi.
Bloomberg, dün düzenelenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında bazı bakanların, Moskova'ya yönelik yedinci yaptırım paketine Rusya'dan mücevher ithalatı yasağını dahil etmeyi önerdiğini bildirdi.
Zaporijya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rusya ve Ukrayna’nın ölen askerlerinin cenazelerinin değişiminin Zaporijya bölgesinde gerçekleştiğini, değişimin 45'e 45 formülüne göre yapıldığını bildirdi.
Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı ve Ukrayna ile müzakere grubunun üyesi Leonid Slutskiy, Kiev ile müzakerelerin yeniden başlaması halinde Rusya’nın, hem özü, hem de yerine getirilmesi süreci bakımından daha çetin şartlar sunacağını ifade etti.
Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı.
Rus ihracatının bilinmeyenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki tahılın dünya pazarına ulaşması için azami çabayı göstermeye hazırız
09:25
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:10 19.07.2022
Zelenskiy, ülkesinin AB üyeliği için ‘son tarihi’ belirledi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için ‘son tarih’ belirlediğini açıklayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, fakat sürece zarar vermemek için bu tarihi açıklamayacaklarını söyledi.
Kuleba, Ukrayna medyasına açıklamasında, “Son tarihi açıklarsak AB içinde birilerini korkutabiliriz ve bu birileri bilinçli olarak, Ukrayna’nın Avrupa’ya entegrasyonuyla ilgili her şeyi geciktirmeye çalışabilir. Hatta bu durumda, tüm standartlara yüzde 120 uysak da süreci geciktirecekler” ifadesini kullandı.
Bakan, bu konuda “sakin, akıllı ve sonuca yönelik” çalışma niyetinde olduklarını kaydetti.
‘Ukrayna tahılının ihracat sorunu çözüme yakın’
Gıda ve Tarım Örgütü Moskova Direktörü Oleg Kobyakov, Rus RBC portalına açıklamasında, Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracat sorununun çözüme yakın olduğunu, tahılın ayrıca aktif olarak kara yoluyla ihraç edildiğini anlattı.
Kobyakov’un değerlendirmelerine göre, dünya genelinde hasat geçen yılın seviyesinde gerçekleşecek. Yetkili, birçok ülkedeki biriken stok seviyesinin, ithalatçı ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olduğunu kaydetti.
17:03 19.07.2022
IMF, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin kesilmesinin Avrupa ekonomilerini ciddi şekilde etkileyeceği konusunda uyardı
IMF Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Direktör Yardımcısı Mark Flanagan, Araştırma Departmanı Emtia Birimi Başkanı Andrea Pescatori ve Emtia Birimi Ekonomisti Martin Stuermer, 'Rusya'nın Doğalgaz Kesintisi Avrupa Ekonomilerini Nasıl Etkileyebilir?' başlıklı ortak bir blog yazısı kaleme aldı.
Gaz tedarikinin kısmi olarak kesilmesinin halihazırda Avrupa'nın ekonomik büyümesini etkilediğine işaret edilen yazıda, tamamen kesilmesinin çok daha ciddi sonuçları olabileceği belirtildi.
Yazıda, Ukrayna ihtilafının küresel ekonomik büyümenin görünümünü daha da kararttığı vurgulanarak, Avrupa ekonomisinin ticaret, yatırım ve finansal bağlantılar göz önüne alındığında ciddi bir gerileme ile karşı karşıya olduğu aktarıldı.
Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi olan Rusya'dan doğalgaz ihracatında kısmi bir kesinti yaşadığı anımsatılan yazıda, benzeri görülmemiş bir tam kesinti olasılığının gaz kıtlığı, yüksek fiyatlar ve ekonomik etkileriyle ilgili endişeleri artırdığı kaydedildi.
16:57 19.07.2022
AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak
Avrupa Birliği (AB) ortak savunma tedariklerini finanse etmek için 500 milyon euro'luk fon kurulmasını önerdi.
AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon euro'nun Birliğin 2022-2024 bütçesinden karşılanacağı ve Ukrayna krizinden kaynaklanan en acil ve kritik ihtiyaçlar için kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.
Fonun, AB üyesi ülkelerin 'rekabetten kaçınmasına' ve 'maliyet tasarruflarını kolaylaştırmasına' yardımcı olacağı belirtilen açıklamada ayrıca ortak alımlar için en az üç ülkenin bir konsorsiyum oluşturmasının gerekeceği, fonun yıl sonuna kadar kurulmasının planlandığına dikkat çekildi.
Açıklamada AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton'un "Fon, Avrupa savunma entegrasyonunda ileriye doğru tarihi bir adım" değerlendirmesine yer verildi.
Breton, "Ukrayna'ya silah transferinin ardından stokların bir kısmının yenilenmesine yardımcı olmanın yanı sıra AB bütçesi aracılığıyla üye devletlerin ortak satın alımları için teşvik oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.
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