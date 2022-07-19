CANLI | AB, ortak savunma harcamaları için 500 milyon euro'luk fon ayıracak

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması için azami çabayı göstermeye hazır olduklarını kaydetti. Pervıy Kanal'a konuşan Peskov, “Rusya, bu Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşması için azami çabayı göstermeye hâlâ hazır” dedi.
Bloomberg, dün düzenelenen Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında bazı bakanların, Moskova'ya yönelik yedinci yaptırım paketine Rusya'dan mücevher ithalatı yasağını dahil etmeyi önerdiğini bildirdi.
Zaporijya bölgesinin askeri-sivil yönetiminin ana konseyi üyesi Vladimir Rogov, Rusya ve Ukrayna’nın ölen askerlerinin cenazelerinin değişiminin Zaporijya bölgesinde gerçekleştiğini, değişimin 45'e 45 formülüne göre yapıldığını bildirdi.
Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı ve Ukrayna ile müzakere grubunun üyesi Leonid Slutskiy, Kiev ile müzakerelerin yeniden başlaması halinde Rusya’nın, hem özü, hem de yerine getirilmesi süreci bakımından daha çetin şartlar sunacağını ifade etti.
Kanada'da, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere satın alınıp hibe edilmesi amacıyla Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: