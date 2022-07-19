CANLI | Donetsk: Mariupol’de bulunan tiyatrodaki patlamada 300 kişinin öldüğü iddiaları yalan

ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatı 2021'e kıyasla 3 katına çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Avrupa ülkelerine ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) hacminin mart ayından bu yana 2021'e kıyasla neredeyse üç katına çıktığını duyurdu.

Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin 'Avrupa'nın enerji alternatiflerini çeşitlendirmek' için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortaklarıyla istişare ettiğini söyleyerek, "Mart ayından bu yana Avrupa'ya küresel LNG ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 75 artarken ABD'den Avrupa'ya LNG ihracatı neredeyse üç katına çıktı. Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.