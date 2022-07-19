CANLI | Donetsk: Mariupol’de bulunan tiyatrodaki patlamada 300 kişinin öldüğü iddiaları yalan

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Aleksey Kutsurubenko, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, müfettişlerin mart ayında Mariupol Drama Tiyatrosu'ndaki patlamada 14 kişinin kalıntılarını bulduğunu, 300 kişinin öldüğüyle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Herson bölgesel askeri-sivil yönetiminin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Sputnik'e verdiği demeçte, bölgede Ukrayna ordusunun yoğun füze saldırıları devam ederken hava savunma sisteminin güçlendirildiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Rusya ve Ukrayna gıda ürünlerinin dünya pazarlarına yeniden entegrasyonunun anahtar öneme sahip olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price, Çin’e, Rusya’ya silah vermesi veya yaptırımları aşmak için herhangi yardım sağlaması durumunda, yüksek bedel ödeteceklerini iddia etti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya ek 500 milyon euro'luk askeri yardım yapacağını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:25 19.07.2022
Ukrayna’nın Novaya Kahovka’ya saldırısında 2 kişi öldü
Kahovka’daki askeri sivil yönetimin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna’nın dün Novaya Kahovka’ya gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
10:23 19.07.2022
Donetsk: Mariupol’de bulunan tiyatrodaki patlamada 300 kişinin öldüğü iddiaları yalan
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Aleksey Kutsurubenko, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, müfettişlerin mart ayında Mariupol Drama Tiyatrosu'ndaki patlamada 14 kişinin kalıntılarını bulduğunu, 300 kişinin öldüğüyle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyledi.
Kutsurubenko, “Başka kalıntı bulunamadı” dedi.
09:37 19.07.2022
ABD'nin Avrupa'ya LNG ihracatı 2021'e kıyasla 3 katına çıktı
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Avrupa ülkelerine ihraç ettiği sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) hacminin mart ayından bu yana 2021'e kıyasla neredeyse üç katına çıktığını duyurdu.
Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin 'Avrupa'nın enerji alternatiflerini çeşitlendirmek' için dünyanın dört bir yanındaki müttefikleri ve ortaklarıyla istişare ettiğini söyleyerek, "Mart ayından bu yana Avrupa'ya küresel LNG ihracatı 2021'e kıyasla yüzde 75 artarken ABD'den Avrupa'ya LNG ihracatı neredeyse üç katına çıktı. Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için ortaklarımızla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.
09:24 19.07.2022
Zelenskiy'nin eşi ABD Kongresi'ne hitap edecek
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yelena Zelenskaya'nın 20 Temmuz'da yerel saat ile 11.00'da hitapta bulunacağı belirtildi.
Açıklamada, Temsilciler Meclisi üyelerinin yanı sıra Senato üyelerinin söz konusu konuşmayı dinlemeye davet edildiği aktarıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de 16 Mart'ta ABD Kongresi'ne hitap etmişti.