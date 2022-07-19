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Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-19T01:11+0300
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Yangın, dün saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cesmede-yangin-bircok-ev-tahliye-edildi--1058853920.html
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çeşme, yangın, yangın söndürme, izmir, orman, orman yangını

Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

01:09 19.07.2022 (güncellendi: 01:11 19.07.2022)
© AAİzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.
Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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Çeşme'de yangın: Birçok ev tahliye edildi
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