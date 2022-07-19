https://tr.sputniknews.com/20220719/cesmedeki-yangin-kontrol-altina-alindi--1058857081.html
Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T01:09+0300
2022-07-19T01:09+0300
2022-07-19T01:11+0300
türkiye
çeşme
yangın
yangın söndürme
izmir
orman
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058857185_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_cfbb7c4826153e24ddcf23f233764e3f.jpg
Yangın, dün saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi. Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cesmede-yangin-bircok-ev-tahliye-edildi--1058853920.html
türkiye
çeşme
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058857185_94:0:657:422_1920x0_80_0_0_c6912c21cd63479f68c4086b15fbc564.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çeşme, yangın, yangın söndürme, izmir, orman, orman yangını
Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
01:09 19.07.2022 (güncellendi: 01:11 19.07.2022) Abone ol
İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün saat 22.10 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.
Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.