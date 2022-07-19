https://tr.sputniknews.com/20220719/chpli-oztrak-genel-baskanimizin-soyledigi-her-sey-oluyor-sirada-eyt-var-1058874594.html

CHP’li Öztrak: Genel Başkanımızın söylediği her şey oluyor, sırada EYT var

CHP’li Öztrak: Genel Başkanımızın söylediği her şey oluyor, sırada EYT var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başkanlığında çalışmalarını yürüten ekonomi masası üyeleri ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi. Öztrak yaptığı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:09+0300

2022-07-19T13:09+0300

2022-07-19T13:09+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ekonomi muhabirleri derneği (emd)

faik öztürk

kyk

faiz

eyt

sıfır araç

uluslararası para fonu (imf)

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CHP’nin Ekonomi Masası üyesi milletvekilleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği ve CHP Ankara İl Başkanlığı’nın organize ettiği toplantıda ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi. Ekonomi Masası’na Başkanlık eden CHP Sözcüsü Faik Öztrak ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, muhabirlerin ekonomiye ilişkin sorularını yanıtladı.‘Genel Başkanımız ne dediyse yaptılar'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği başlıkların iktidar tarafından gündeme alındığını söyleyen Öztrak “Genel Başkanımız iktidara gelmeden dediklerini yaptıran bir siyasetçi olarak tarihe geçmiştir. Bizim gündeme getirdiğimiz tüm konulara önce itiraz ediyorlar sonra da bu konuda adım atıyorlar. Bunun son örneği KYK borçlarının faizlerinin silinmesi oldu. Şimdi sırada EYT var. EYT konusunda burada bir hak ihlalinin olduğunun altını çiziyoruz. Bu konuda önlem alınmasını istiyoruz. Sonunda yine bizim dediğimize gelecekler. Onlar yapmaz ise EYT sorunu iktidara gelir gelmez çözeceğiz” ifadelerini kullandı.‘Sıfır otomobilde kuyruğun nedeni çip sorunu’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında ‘birinci el bulunamıyor’ sözlerini de değerlendiren Öztrak “Eğer siz bankalardan ve finans kuruluşlarından insanların tasarruflarını enflasyona karşı koruyacak getiriyi vermiyorsanız o zaman bir şekilde başka spekülatif yatırımlar buluyorlar. Konut ve araç gibi. Birinci el araç bulunmaması meselesi sadece bizde değil tüm dünyada var. Sebep çip yok. Avrupa’da da birinci el bulunmuyor. Sayın Erdoğan’ın söylediği ‘birinci el araçta kuyruk var’ söylemi milletin satın alma gücüne bağlı bir durum değil arzda yaşanan sıkıntıya bağlı bir durum” dedi.‘Mevcut hükümet IMF’ye gidebilir’Kendilerinin iktidarları döneminde ekonomik sıkıntıları çözmek için IMF’nin kapısını çalmayacaklarını belirten Öztrak “Bu ekonominin en önemli problemi güven meselesidir. Burada oyun oynanırken kural değiştiren bir hükümet var. Türkiye’ye yatırım yaptığınızda paranınız ne olacağını çok fazla bilemediğiniz, dolayısıyla da güvensizlik yaratan bir tablo var. Hala dünyada para bol. Dünya piyasalarından borçlanmak IMF’den borç almaktan daha ucuz. Yeni bir hükümet geldiğinden küresel piyasalardan finansman ihtiyacı sağlanabilir. Dolayısıyla yeni ve güvenilir bir yönetim için IMF’den fon sağlamak gibi bir aciliyet yoktur. Mevcut yönetim bu yarattığı güvensizlikle hızla IMF kapısına gitmek zorunda kalabilir. Türkiye’yi IMF kapısına götürecek olan Cumhur İttifakı'dır” değerlendirmesini yaptı.

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekonomi muhabirleri derneği (emd), faik öztürk, kyk, faiz, eyt, sıfır araç, uluslararası para fonu (imf), imf, emeklilik yaşı