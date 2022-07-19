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https://tr.sputniknews.com/20220719/cnn-anketi-halk-ekonomi-ve-ulkenin-durumu-konusunda-bidendan-memnun-degil-1058856849.html
CNN anketi: Halk, ekonomi ve ülkenin durumu konusunda Biden'dan memnun değil
CNN anketi: Halk, ekonomi ve ülkenin durumu konusunda Biden'dan memnun değil
ABD merkezli CNN'in yaptığı anket, ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteğinin ciddi oranda düştüğünü, toplumun özellikle ekonomi ve ülkenin durumu konusunda... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T00:52+0300
2022-07-19T01:04+0300
dünya
joe biden
abd demokrat parti
abd
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CNN tarafından yapılan ankette, kamuoyunun ülkenin durumuna karşı bakışının 2009'dan bu yana ekonomiye bakışının ise 2011'den bu yana en kötümser olduğu belirtildi.Ankete katılanların yüzde 38'i Biden'dan memnun olduğunu, yüzde 62'si ise memnun olmadığını dile getirdi.Katılımcıların sadece yüzde 30'u Biden'ın ekonomiyi ele alışını beğendiğini, yüzde 25'i de Biden'ın enflasyon ile mücadelesinden memnun olduğunu kaydetti.Ara seçimler yaklaşırken Biden Demokratların desteğini kaybediyorÖte yandan ankette, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Biden'ın kendi partisi Demokratlardan aldığı desteğin azalmakta olduğu görüldü.Nisanda Biden'ı desteklediğini belirten Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 86 iken, bu oran son ankette yüzde 73'e geriledi.Biden, son 1 yılda yapılan anketlerde hızla destek kaybediyor. Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senatonun çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda Biden'ı zorlu bir süreç bekliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220712/biden-silah-kontrolu-yasasi-kutlamasinda-sozunu-kesen-acili-babaya-yerine-otur-beni-dinle-dedi-1058619012.html
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joe biden, abd demokrat parti, abd, seçmen

CNN anketi: Halk, ekonomi ve ülkenin durumu konusunda Biden'dan memnun değil

00:52 19.07.2022 (güncellendi: 01:04 19.07.2022)
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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ABD merkezli CNN'in yaptığı anket, ABD Başkanı Joe Biden'a olan halk desteğinin ciddi oranda düştüğünü, toplumun özellikle ekonomi ve ülkenin durumu konusunda yönetimden hoşnut olmadığını ortaya koydu.
CNN tarafından yapılan ankette, kamuoyunun ülkenin durumuna karşı bakışının 2009'dan bu yana ekonomiye bakışının ise 2011'den bu yana en kötümser olduğu belirtildi.
Ankete katılanların yüzde 38'i Biden'dan memnun olduğunu, yüzde 62'si ise memnun olmadığını dile getirdi.
Katılımcıların sadece yüzde 30'u Biden'ın ekonomiyi ele alışını beğendiğini, yüzde 25'i de Biden'ın enflasyon ile mücadelesinden memnun olduğunu kaydetti.

Ara seçimler yaklaşırken Biden Demokratların desteğini kaybediyor

Öte yandan ankette, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken, Biden'ın kendi partisi Demokratlardan aldığı desteğin azalmakta olduğu görüldü.
Nisanda Biden'ı desteklediğini belirten Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 86 iken, bu oran son ankette yüzde 73'e geriledi.
Biden, son 1 yılda yapılan anketlerde hızla destek kaybediyor. Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senatonun çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda Biden'ı zorlu bir süreç bekliyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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