https://tr.sputniknews.com/20220719/cubbeli-ahmet-seyhlik-ilan-etmeyecegim-kaseti-cikarmayan-melundur-1058863948.html
Cübbeli Ahmet: Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur
Cübbeli Ahmet: Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T08:45+0300
2022-07-19T08:45+0300
2022-07-19T08:45+0300
türkiye
cübbeli ahmet hoca
ahmet mahmut ünlü
kaset
ismailağa cemaati
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Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ünlü, “Şeyhlik ilan etmeyeceğim" dedi ve Ustaosmanoğlu'nun bahsettiği kasetlerin cinsel içerikli olmadığını belirtti.Saymaz’ın bugünkü köşesinde yer alan söyleşiden öne çıkanlar şöyle:Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi hedef alıyor?Bu, İsmailağa'yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa adına konuşuyormuş kabul ediliyor.İsmailağa adına konuşmuyor mu?Konuşmuyor ama İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da "Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var" diyor.Yargılandığınız davadaki kasetler mi?Değil.Neyi kastediyor?Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken... Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, 'Accan'a biat etmişsin.' Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden...Şeyhlik niyetiniz var mı?Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var."Çık, açıkla" diyecek misiniz?Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?
https://tr.sputniknews.com/20220718/cubbeli-ahmetten-kasetini-patlatiriz-iddiasina-suc-duyurusu-santaj-yapiyor-1058832575.html
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cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, kaset, ismailağa cemaati
Cübbeli Ahmet: Şeyhlik ilan etmeyeceğim, kaseti çıkarmayan melundur
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Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun kendisine yönelik ifadelerine yanıt verdi.
Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Ünlü,
“Şeyhlik ilan etmeyeceğim" dedi ve Ustaosmanoğlu'nun bahsettiği kasetlerin cinsel içerikli olmadığını belirtti.
Saymaz’ın bugünkü köşesinde yer alan söyleşiden öne çıkanlar şöyle:
Saadettin Ustaosmanoğlu, neden sizi hedef alıyor?
Bu, İsmailağa'yı zora sokuyor. İsmailağa sahiplenmediği halde açıklama yapılmadığı için İsmailağa adına konuşuyormuş kabul ediliyor.
İsmailağa adına konuşmuyor mu?
Konuşmuyor ama İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da "Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var" diyor.
Yargılandığınız davadaki kasetler mi?
Accan (Iraklı Şeyh Seyyid Muhammed Accan el Hadid) çekmiş. Bundan 12-13 sene evvel ben Accan ile iyiyken... Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, 'Accan'a biat etmişsin.' Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden...
Şeyhlik niyetiniz var mı?
Asla! Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var.
"Çık, açıkla" diyecek misiniz?
Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?