Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220719/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1058864763.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılacak üçlü zirve için İran'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T09:33+0300
2022-07-19T09:33+0300
dünya
türkiye
iran
rusya
recep tayyip erdoğan
ibrahim reisi
vladimir putin
tahran
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058864618_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_9e02620c42a40a384ee16d09501d7dba.jpg
Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Tahran'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak.Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor.Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındakiYPG varlığının da ele alınması bekleniyor.Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu.Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html
iran
rusya
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058864618_5:0:1102:823_1920x0_80_0_0_a66732e3acd5d80f8b6a9ff8e5b24735.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, iran, rusya, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, vladimir putin, tahran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı

09:33 19.07.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılacak üçlü zirve için İran'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.
Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Tahran'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak.

Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.
Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor.

Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındakiYPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu.
Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Dün, 22:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала