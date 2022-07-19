https://tr.sputniknews.com/20220719/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1058864763.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da yapılacak üçlü zirve için İran'a gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T09:33+0300

2022-07-19T09:33+0300

2022-07-19T09:33+0300

dünya

türkiye

iran

rusya

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

vladimir putin

tahran

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Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Tahran'a gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak.Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor.Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındakiYPG varlığının da ele alınması bekleniyor.Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu.Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html

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