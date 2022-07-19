Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi ortak basın toplantısı düzenledi
13:51 19.07.2022 (güncellendi: 14:42 19.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi ortak basın toplantısı düzenledi
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan basın toplantısındaki açıklamasında "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza töreni düzenlendi.
İki lider, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'nı bitirmiş olduk. Yeni bir ivme kazanacak ilişkilerimiz.
30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Kovid-19 sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7 buçuk milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşacağız.
Bugün burada bir diğer önemli toplantı daha gerçekleştiriyoruz, Astana üçlüsü olarak bir araya geliyoruz. Putin ve Reisi ile bir araya gelip gelişmeleri değerlendireceğiz. Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma süreci olacaktır.
PKK, PYD ve FETÖ iki ülke için de ciddi sorundur. Bunlar, oldukları ülkenin huzurunu bozan baş belalarıdır.
Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır.
Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
İki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele aldığımız konulardan oldu. Terörizmle mücadele, iki ülke tarafından da vurgulandı.
Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ama halkların güvenliğini tehlikeye atanlar, teröristtir ve onlarla mücadele edilmesi gerekir. Batı'da uygulanan çifte standart, bizim tarafımızdan reddedilmektedir.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı iki ülke tarafından da.
Türkiye ve İran'ın ortak sanayi siteleri kurması bugün anlaştığımız konulardan bir tanesi.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/QXdeoZWlup— AA Canlı (@AACanli) July 19, 2022
Erdoğan, Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İran'da, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldi. Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Hamaney, Erdoğan ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde, Suriye ile ilgili olarak, ''Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemlidir ve Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı, Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine olacakken, teröristlerin ise lehine olacaktır'' dedi.
Ayetullah Hamaney ayrıca şunları da ifade etti:
''Bölgede düşmanlık ve sorun çıkmasının ana nedenlerinden biri, ABD'nin desteklediği işgalci İsrail rejimidir. Filistin, İslam dünyasının başat meselesidir ve bazı devletlerin İsrail rejimine meyilli olmalarına rağmen bölge halkları derinden bu işgalci rejime karşıdır. Bugün ne İsrail rejimi, ne ABD ve ne diğerleri, Filistinlilerin derin hareketinin önüne geçemez ve işin sonunda Filistin halkı zafere ulaşacaktır."