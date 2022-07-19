https://tr.sputniknews.com/20220719/cumhurbaskani-erdogan-ve-iranli-mevkidasi-reisi-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1058875323.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan basın toplantısındaki açıklamasında "Astana sürecini yeniden bir... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:51+0300

2022-07-19T13:51+0300

2022-07-19T14:42+0300

dünya

türkiye

iran

recep tayyip erdoğan

ibrahim reisi

işbirliği

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza töreni düzenlendi.İki lider, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:Erdoğan, Hamaney ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu İran'da, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldi. Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.Hamaney, Erdoğan ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde, Suriye ile ilgili olarak, ''Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemlidir ve Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı, Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine olacakken, teröristlerin ise lehine olacaktır'' dedi.Ayetullah Hamaney ayrıca şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220719/cumhurbaskani-erdogan-iran-cumhurbaskani-reisi-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1058864763.html

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türkiye, iran, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, işbirliği