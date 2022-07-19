https://tr.sputniknews.com/20220719/deniz-poyraz-davasinda-pompali-tufekle-adliyeye-girmeye-calismisti-akil-sagligi-tespiti-istendi-1058886595.html
Deniz Poyraz davasında pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışmıştı: 'Akıl sağlığı' tespiti istendi
Deniz Poyraz davasında pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışmıştı: 'Akıl sağlığı' tespiti istendi
İzmir Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isteyince polis tarafından gözaltına alınan 42 yaşındaki M.Ö., savcının talebiyle 'akıl sağlığı'nın tespiti için... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:59+0300
2022-07-19T16:59+0300
2022-07-19T17:02+0300
deniz poyraz
türkiye
izmir
dava
pompalı tüfek
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HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davanın dün, 4. duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi İzmir Adliyesi önüne geldi. Silahla binaya girmek isteyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi.M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., savcının talebiyle akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/-deniz-poyrazin-babasi-hakim-karsisinda-gerillalardan-bahsetmedim-1056828455.html
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Deniz Poyraz davasında pompalı tüfekle adliyeye girmeye çalışmıştı: 'Akıl sağlığı' tespiti istendi
16:59 19.07.2022 (güncellendi: 17:02 19.07.2022) Abone ol
İzmir Adliyesi'ne pompalı tüfekle girmek isteyince polis tarafından gözaltına alınan 42 yaşındaki M.Ö., savcının talebiyle 'akıl sağlığı'nın tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
HDP İzmir İl Başkanlığı'na yönelik Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ın öldürülmesine ilişkin davanın dün, 4. duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi İzmir Adliyesi önüne geldi. Silahla binaya girmek isteyen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu sırada partililer ve polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Şüphelinin M.Ö. olduğu, sabah erken saatlerde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eski eşi çocukları kendisine göstermediği için adliye önünde intihar edeceğini söylediği belirtildi.
M.Ö.'nün, ilk ifadesinde ise boşandığı eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini ve intiharını polislerin engellediğini söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., savcının talebiyle akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.