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Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor
Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor
Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T04:03+0300
2022-07-19T04:03+0300
türkiye
denizli
kayıp
çocuk
arama
çivril
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı. Bir bölge sakininin, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi. Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/nazillide-11-yildir-kayip-olan-kisinin-bulundugu-evin-garajinda-insan-kemikleri-cikti-1058509307.html
türkiye
denizli
çivril
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denizli, kayıp, çocuk, arama, çivril, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor

04:03 19.07.2022
© İHADenizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© İHA
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Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı.
Bir bölge sakininin, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi.
Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.
Nazilli'de 11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
TÜRKİYE
11 yıldır kayıp olan kişinin bulunduğu evin garajında insan kemikleri çıktı
9 Temmuz, 09:45
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