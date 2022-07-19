https://tr.sputniknews.com/20220719/denizlide-kayip-iki-cocuk-araniyor-1058860756.html
Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor
Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor
Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T04:03+0300
2022-07-19T04:03+0300
2022-07-19T04:03+0300
türkiye
denizli
kayıp
çocuk
arama
çivril
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı. Bir bölge sakininin, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi. Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/nazillide-11-yildir-kayip-olan-kisinin-bulundugu-evin-garajinda-insan-kemikleri-cikti-1058509307.html
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denizli, kayıp, çocuk, arama, çivril, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor
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Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı.
Bir bölge sakininin, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi.
Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.