https://tr.sputniknews.com/20220719/denizlide-kayip-iki-cocuk-araniyor-1058860756.html

Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor

Denizli'de kayıp iki çocuk aranıyor

Denizli Çivril'de ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu iki çocuk için en son görüldükleri sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T04:03+0300

2022-07-19T04:03+0300

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türkiye

denizli

kayıp

çocuk

arama

çivril

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesinde yaşayan 9 ve 11 yaşındaki çocuklardan haber alamayan aileleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda çalışmalara başladı. Bir bölge sakininin, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" demesinin ardından ekipler yoğunluğu o bölgeye verdi. Gece saatlerinde su altı arama kurtarma ekipleri kanalda kayıpları bulmak için çalışmalar başlatırken, AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşlar evin yakınında bulunan arazide aramalara başladı.

https://tr.sputniknews.com/20220709/nazillide-11-yildir-kayip-olan-kisinin-bulundugu-evin-garajinda-insan-kemikleri-cikti-1058509307.html

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denizli

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