https://tr.sputniknews.com/20220719/donbassli-tahil-ureticileri-kim-daha-iyi-fiyat-verirse-ona-satacagiz-1058870719.html

Donbasslı tahıl üreticileri: Kim daha iyi fiyat verirse ona satacağız

Donbasslı tahıl üreticileri: Kim daha iyi fiyat verirse ona satacağız

Batı gıda krizinden Rusya'yı suçlayıp Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılamadığını söylerken, Donbasslı üreticiler hasatlarını yapıp 'Kim daha iyi... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T12:05+0300

2022-07-19T12:05+0300

2022-07-19T12:05+0300

görüş

ukrayna

rusya

donbass

tahıl

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058870574_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c40fc3080d5d0e2bc4f5bb66cdfb3d83.jpg

Batı bloğu, pandemiden çıkış sürecinde BM örgütlerinin geçen yıldan beri ikazını yaptıkları küresel gıda krizinden Rusya Federasyonu'nun 4-5 aydır Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ortaklaşa yürüttüğü Ukrayna operasyonunu sorumlu tutuyor. Rusya ve müttefiklerinin Donbass'ta kontrol altına aldıkları bölgelerde ise başka bir görüntü var.Ukrayna yönetiminin örneğin Herson bölgesi sınırında buğday tarlalarını helikopterlerle ateşe verip, siloları vurması konuşuluyor. Son olarak Rubezhnoye'de Ukrayna güçlerinin buğday silolarını topçu atışına tutmalarının onbinlerce ton tahılın yitirilmesine yol açtığı haberi geldi. Ukrayna Başkanlık Ofisinin başındaki Andriy Yermak da kaş yapayım derken göz çıkarttı. Tahıl tarlalarına çok namlulu roketatarları (RM-70) konuşlandırıp düşmana ateş açayım derken, tarlaları tutuşturan Ukrayna ordusunun görüntüsünü Twitter hesabından paylaşıverdi.Ukrayna yönetiminin kendilerini cezalandırmak için elektrik ve sularını kestiğini anlatan Donbass sakinleri, diğer yandan Ukrayna ordusunun kontrolünden çıkmış bölgelerde kendi işine gücüne bakıyor. Ve tahıl ürünleri bölgenin önemli bir kaynağı.Uluslararası gazeteci grubu olarak Donbass'ta kontrol altında bulunan bölgelerde tahıl üretimi yapılan yerleri de ziyaret etme imkanı bulduk. Bunlardan birisi Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçen Starobelskiy rayonundaki Kalmıçanka tarım firması. Sovyet dönemindeki eski kolhozlardan. Ukrayna döneminde yatırım yüzü görmediği anlaşılan bu bölgede pek az modernize edilebilmiş bir tesis. Yine de bölgede en büyük tahıl üretimi yapılan yer olduğunu belirtiyorlar. Rusya Federasyonu'nun özel operasyonu öncesinde buradaki tahılın Avrupa'ya gittiğini ancak şimdi yaptırımlar nedeniyle yeni rotasının 'dost ülkeler' olacağını anlatıyorlar.Kalmıçanka Tarım işletmesinin başındaki Viktor Molotok, çatışmalardan kendi alanlarının zarar görmediğini söylerken, 5 bin 500 hektarlık bir alanda buğday, yulaf, ayçiçeği ve mısır ekimi yaptıklarını aktarıyor. Firma 82 çalışanıyla üretime devam ediyor, onlara hasat için 56 kişi daha katılacak. Molotok, hiçbir çalışanın işten ayrılmadığını, ücretlerin Lugansk Halk Cumhuriyeti yasaları uyarınca ruble ile ödendiğini söylüyor.'Onlar almazlarsa almasınlar'"Tarladan kaldırılan bütün hububat ambarlara kaldırılacak. Satışı ağustos ve eylül aylarında yapacağımızı düşünüyorum, çünkü şu anda mali durumumuz normal, fiyatlar yükselebilir, bunu bekleyeceğiz, o zaman pazara gideceğiz" diyen Molotok, ürünlerinin hangi pazarlara gideceği sorulduğunda, şu yanıtı veriyor: "Rusya Federasyonu bugün itibariyle Traberskiy elevatoru üzerinden buğdayı satın alıyor. Rostov’daki Herios Plus şirketi aracılığıyla limanlara taşıyor ve Türkiye, Cezayir, Suriye, Mısır’a, yani gerçek para ödemeye hazır dost ülkelere gönderiyorlar. Kimse sıkıntı çekmedi ve çekmiyor. Bu yıl 800 tondan çok ayçiçeği tohumunu Rusya Federasyonu’nda yağ fabrikalarına sattık. Buna karşılık bize para ödediler, biz de işgücünü ödüyoruz, vergileri ödüyoruz, yani bizim işletmede her şey yolunda."Rusya Federasyonu'na kendi tercihleriyle mi yoksa mecburiyetten mi satış yaptıkları sorusuna "Neden öyle olsun? Ambarlarımızda geçen yıldan ve hatta önceki yıldan kalma hububat da var, size göstereyim" yanıtını veren Molotok, Rusya ile zaten alım-satım ilişkileri bulunduğunu vurgulayıp, "Kim daha iyi fiyat veriyor, daha pahalıya alıyorsa ona satacağız" diyor. Avrupalıların yaptırımlara gittiği ve almadığını anımsatılınca da "Onlar almazlarsa da almasınlar. Bizim işletmemiz daha önce nasıl çalışmaktaysa bugün de öyle çalışıyor. Askeri operasyon bizi hiç etkilemedi, ürünlerimizi alacak yeni lojistik pazarlar ihtiyacı dışında... Bence pek yakında her şey yoluna girecektir" yanıtını veriyor.''Masraflar ve nereye nasıl götürecekleri bizi ilgilendirmiyor'Molotok'a Rusya-Türkiye'nin işbirliğiyle açılması umulan tahıl koridorunu soruyoruz. Doğrusu olayın bu boyutuyla fazla ilgilenmiyor. "Bugün itibariyle Rusya Federasyonundaki traderler üzerinden satıyoruz. Bunlar doğrudan alıyorlar, gümrük komitesinde ve sanayi ticaret odasında evrak işleri yapılıyor, sonra ayçiçek yağı fabrikalarının olduğu Armavir’e ve Rusya’nın başka şehirlerine götürüyorlar" diyor. Durumun fiyatları ucuzlatma riski hatırlatıldığında ise "Fiyat hiçbir zaman yüksek olmaz, mealinde; ama masraflar, nereye nasıl götürecekleri bizi ilgilendirmiyor" yanıtını veriyor.Melitopol bölgesi idarecileri de bölgede 300 bin tondan fazla hasat bulunduğunu aktarırken, önceliğin kendi ihtiyaçlarının karşılanması ve kurtarılmış alanlarda güvenliğin sağlanması olduğunu vurguluyor.Tahıl rotası meselesiYıllardır Suriye'nin kuzeydoğusundaki tahılın çalınmasıyla ilgili ağzını açmayanların Ukrayna konusundaki hassasiyetleri Donbassla üreticileri pek de ilgilendirir görünmüyor. Ancak tartışmalar sürekli Karadeniz ve özellikle Odesa limanına odaklı. Rusya Federasyonu temmuz başında Yılan Adası'ndan çekilerek Karadeniz'deki tahıl rotasına engel olmadığı mesajı vermişti. Rusya Savunma Bakanlığı bunun 'gıda güvenli' için bir 'iyi niyet jesti' olduğunu duyurmuştu. Ne ki Kiev yönetimi bu geri çekilmeyi 'kendi zaferi' ilan etti. Gemilerin çıkması açısından sorun teşkil eden mayınlar konusu ise yılan hikayesine döndü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temmuz başında BM Genel Sekteri Antonio Guterres'la gıda güvenliğini görüştükten sonra Ukrayna tahılının dünya pazarlarına çıkarılamamasının asıl sorumlusunun Karadeniz limanları ve en başta Odesa'yı mayınlayan Kiev olduğunu söylemişti. Ancak mayınlara ilgili bir gelişme kaydedilemedi. ABD ve Britanya meseleyi savaş gemilerinin sivil gemilere eşlik etmesi gerekçesiyle Karadeniz'e çıkma hamleleri için kullanmaya yeltendiyse de bu pek mümkün görünmüyor.Ukrayna tahılının güvenli biçimde çıkarılması için geçen hafta BM'nin de katılımıyla Rusya, Ukrayna, Türkiye heyetlerinin İstanbul'da toplanması ise dikkat çekici bir girişim. Anlaşılan o ki limanların etrafında güvenli bölge kurulması ve BM kolaylaştırıcılığında Türkiye'nin odağında olacağı bir denetim mekanizması üzerinde duruluyor. Ancak bunun işleyebilmesinin ancak Ukrayna limanlarına yönelecek gemilerin sıkı denetiminden geçmesi olacağı da açık.

ukrayna

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, rusya, donbass, tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, ukrayna krizi