Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim'

© DHA Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor” dedi.