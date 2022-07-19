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Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim'
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim'
Düzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için asfalt zemine yatarak eylem yaptı. Trafiği 1 dakika durduran 20 bisikletli, 'Bisikletime... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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bisiklet, фото, eylem, trafik, düzce

Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim'

11:42 19.07.2022 (güncellendi: 11:46 19.07.2022)
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Düzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için asfalt zemine yatarak eylem yaptı. Trafiği 1 dakika durduran 20 bisikletli, 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.
© DHADüzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için dikkat çeken bir eylem yaptı.
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim' - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Düzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için dikkat çeken bir eylem yaptı.
© DHAEn yoğun noktalardan biri olan Kuyumcuzade Bulvarı'nda toplanan 20 bisikletli, asfalt zemine yatarak trafiği 1 dakika durdurdu.
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim' - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
En yoğun noktalardan biri olan Kuyumcuzade Bulvarı'nda toplanan 20 bisikletli, asfalt zemine yatarak trafiği 1 dakika durdurdu.
© DHABisikletliler ayrıca 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim' - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Bisikletliler ayrıca 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.
© DHADüzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor” dedi.
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim' - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor” dedi.
© DHAAksu, “Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Bu eylemi, herkes dikkate alınmalı. Yolu, kısa bir süre kapattıktan sonra açtık. Trafikte gerçekten bizi görmeleri lazım" dedi.
Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim' - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Aksu, “Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Bu eylemi, herkes dikkate alınmalı. Yolu, kısa bir süre kapattıktan sonra açtık. Trafikte gerçekten bizi görmeleri lazım" dedi.
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