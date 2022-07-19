Düzce'de bisikletlilerden farkındalık eylemi: 'Benim kaportam bedenim'

© DHADüzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için dikkat çeken bir eylem yaptı.
1/5
© DHA
Düzce Bisikletliler Kulübü üyeleri, trafikte fark edilmek için dikkat çeken bir eylem yaptı.
© DHAEn yoğun noktalardan biri olan Kuyumcuzade Bulvarı'nda toplanan 20 bisikletli, asfalt zemine yatarak trafiği 1 dakika durdurdu.
2/5
© DHA
En yoğun noktalardan biri olan Kuyumcuzade Bulvarı'nda toplanan 20 bisikletli, asfalt zemine yatarak trafiği 1 dakika durdurdu.
© DHABisikletliler ayrıca 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.
3/5
© DHA
Bisikletliler ayrıca 'Bisikletime dokunma', 'Benim kaportam bedenim', 'Beni fark et' yazılı pankartlar açtı.
© DHADüzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor” dedi.
4/5
© DHA
Düzce Bisiklet Kulübü Başkanı Birol Aksu, trafikte görülmediklerini belirterek, "Bisiklet konusunda, trafikte olan herkesin ilgisini çekmek istedik. Trafikte böyle bir kültür oluşmadı. Trafikte bizi görmüyorlar, pek önemsemiyorlar. Bununla ilgili olarak yaralanma ve ölümler oluyor” dedi.
© DHAAksu, “Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Bu eylemi, herkes dikkate alınmalı. Yolu, kısa bir süre kapattıktan sonra açtık. Trafikte gerçekten bizi görmeleri lazım" dedi.
5/5
© DHA
Aksu, “Bununla ilgili farkındalık oluşturmak istedik. Bu eylemi, herkes dikkate alınmalı. Yolu, kısa bir süre kapattıktan sonra açtık. Trafikte gerçekten bizi görmeleri lazım" dedi.