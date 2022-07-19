https://tr.sputniknews.com/20220719/elazigda-38-buyuklugunde-deprem-1058900511.html

Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T22:18+0300

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türkiye

elazığ

deprem

sivrice

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

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türkiye

elazığ

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elazığ, deprem, sivrice