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Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:18+0300
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elazığ
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/manisada-43-buyuklugunde-deprem-1058805678.html
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elazığ, deprem, sivrice

Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem

22:18 19.07.2022
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
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