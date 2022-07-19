https://tr.sputniknews.com/20220719/elazigda-38-buyuklugunde-deprem-1058900511.html
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:18+0300
2022-07-19T22:18+0300
2022-07-19T22:18+0300
türkiye
elazığ
deprem
sivrice
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/manisada-43-buyuklugunde-deprem-1058805678.html
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elazığ, deprem, sivrice
Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.01 sıralarında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.