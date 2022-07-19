https://tr.sputniknews.com/20220719/elon-musk-zihnini-buluta-yukledigini-soyledi-1058896758.html

Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi

Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'zihnini' bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T20:49+0300

2022-07-19T20:49+0300

2022-07-19T20:50+0300

yaşam

elon musk

bulut

çip

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Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220712/elon-musk-trump-sapkasini-asip-gun-batimina-dogru-yelken-acmali-1058627763.html

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elon musk, bulut, çip