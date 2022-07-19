https://tr.sputniknews.com/20220719/elon-musk-zihnini-buluta-yukledigini-soyledi-1058896758.html
Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi
Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'zihnini' bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:49+0300
2022-07-19T20:49+0300
2022-07-19T20:50+0300
yaşam
elon musk
bulut
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Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/elon-musk-trump-sapkasini-asip-gun-batimina-dogru-yelken-acmali-1058627763.html
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elon musk, bulut, çip
Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi
20:49 19.07.2022 (güncellendi: 20:50 19.07.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'zihnini' bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini belirtti.
Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.
Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.
Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.