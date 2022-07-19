Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220719/elon-musk-zihnini-buluta-yukledigini-soyledi-1058896758.html
Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi
Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'zihnini' bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:49+0300
2022-07-19T20:50+0300
yaşam
elon musk
bulut
çip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1043369141_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_36ca4b42baad5040653f3e750a03aa33.jpg
Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/elon-musk-trump-sapkasini-asip-gun-batimina-dogru-yelken-acmali-1058627763.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1043369141_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f77eace2e2ccc82eb11cacd1967a8ec0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, bulut, çip

Elon Musk 'zihnini buluta yüklediğini' söyledi

20:49 19.07.2022 (güncellendi: 20:50 19.07.2022)
© AFP 2022 / Joe Raedle/Getty ImagesElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / Joe Raedle/Getty Images
Abone olTelegram
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, 'zihnini' bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini belirtti.
Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.
Musk, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.
Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
DÜNYA
Elon Musk: Trump şapkasını asıp, gün batımına doğru yelken açmalı
12 Temmuz, 14:08
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала