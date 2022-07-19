https://tr.sputniknews.com/20220719/emilia-clarke-beynimin-artik-kullanilamayan-alanlari-var-hayatima-devam-edebilmem-mucize-1058875590.html
Emilia Clarke: Beynimin artık kullanılamayan alanları var, hayatıma devam edebilmem mucize
Emilia Clarke: Beynimin artık kullanılamayan alanları var, hayatıma devam edebilmem mucize
Oyuncu Emilia Clarke beyin ameliyatı geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı. Clarke, "Beynimin artık kullanılamayan alanları var ve bu durum beni çok... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T13:22+0300
2022-07-19T13:22+0300
2022-07-19T13:32+0300
game of thrones
yaşam
emilia clarke
beyin
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Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Emilia Clarke, geçirdiği iki beyin anevrizması sonrası yaşadıklarını anlattı. Clarke, yaşadığı sağlık sorununun ardından hâlâ konuşabiliyor olmasının ve hayatına tamamen normal bir şekilde devam edebilmesinin 'mucize' olduğunu söyledi.Gazete Duvar’ın Yahoo News'tan aktardığı habere göre, BBC1’in Sunday Morning programında Sophie Raworth’a konuşan oyuncu, "Ben bundan kurtulabilecek gerçekten, gerçekten, gerçekten çok küçük bir azınlıktanım. Bu süreçte çok fazla perspektif kazanıyorsunuz. Beynimin artık kullanılamayan alanları var ve bu durum beni çok güldürüyor" dedi.'Hafızamı kaybetmekten çok korktum'Anevrizmalardan sonra bir noktada kendi adını hatırlayamayan afazi hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Clarke, yaşadıklarından artık eskisi kadar etkilenmediğini söyledi. Oyuncu, "Her zaman iyi bir hafızam vardı. Oyuncu olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum" diye konuştu.35 yaşındaki oyuncu, 2011 ve 2013 yıllarında iki beyin anevrizmasından kurtulduğunu açıklamıştı.
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Emilia Clarke: Beynimin artık kullanılamayan alanları var, hayatıma devam edebilmem mucize
13:22 19.07.2022 (güncellendi: 13:32 19.07.2022) Abone ol
Oyuncu Emilia Clarke beyin ameliyatı geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı. Clarke, "Beynimin artık kullanılamayan alanları var ve bu durum beni çok güldürüyor" dedi.
Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Emilia Clarke, geçirdiği iki beyin anevrizması sonrası yaşadıklarını anlattı. Clarke, yaşadığı sağlık sorununun ardından hâlâ konuşabiliyor olmasının ve hayatına tamamen normal bir şekilde devam edebilmesinin 'mucize' olduğunu söyledi.
Gazete Duvar’ın Yahoo News'tan aktardığı habere göre, BBC1’in Sunday Morning programında Sophie Raworth’a konuşan oyuncu, "Ben bundan kurtulabilecek gerçekten, gerçekten, gerçekten çok küçük bir azınlıktanım. Bu süreçte çok fazla perspektif kazanıyorsunuz. Beynimin artık kullanılamayan alanları var ve bu durum beni çok güldürüyor" dedi.
'Hafızamı kaybetmekten çok korktum'
Anevrizmalardan sonra bir noktada kendi adını hatırlayamayan afazi hastalığıyla mücadele ettiğini belirten Clarke, yaşadıklarından artık eskisi kadar etkilenmediğini söyledi. Oyuncu, "Her zaman iyi bir hafızam vardı. Oyuncu olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum" diye konuştu.
35 yaşındaki oyuncu, 2011 ve 2013 yıllarında iki beyin anevrizmasından kurtulduğunu açıklamıştı.