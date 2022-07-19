https://tr.sputniknews.com/20220719/fatih-karagumruk-colin-kazim-richardsi-kadrosuna-katti--1058905005.html

Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T23:25+0300

2022-07-19T23:25+0300

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Fatih Karagümrük Kulübü, yeni transferi Colin Kazım Richards'ı açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık" ifadesi kullanıldı.Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220718/mbaye-diagne-resmen-fatih-karagumrukte-1058853004.html

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