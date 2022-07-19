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Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı
VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T23:25+0300
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colin kazım
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Fatih Karagümrük Kulübü, yeni transferi Colin Kazım Richards'ı açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık" ifadesi kullanıldı.Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/mbaye-diagne-resmen-fatih-karagumrukte-1058853004.html
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fatih karagümrük spor, colin kazım, spor toto süper lig, transfer, futbol

Fatih Karagümrük, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı

23:25 19.07.2022
© AAColin Kazım Richards
Colin Kazım Richards - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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VavaCars Fatih Karagümrük, 35 yaşındaki futbolcu Colin Kazım Richards'ı renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük Kulübü, yeni transferi Colin Kazım Richards'ı açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ı kadromuza kattık" ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians ve Meksika'da Pachuca gibi takımlarda top koşturan 35 yaşındaki İngiliz asıllı Türk futbolcu, son olarak İngiltere temsilcisi Derby County'de forma giydi.
Colin Kazım-Richards, 37 kez görev yaptığı A Milli Takım'da 2 gol kaydetti.
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