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Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T15:23+0300
2022-07-19T15:23+0300
spor
galatasaray
transfer
mustafa muhammed
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Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
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galatasaray, transfer, mustafa muhammed

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

15:23 19.07.2022
© AAGalatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
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