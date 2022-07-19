https://tr.sputniknews.com/20220719/galatasarayin-misirli-futbolcusu-mustafa-muhammed-nantesa-transfer-oldu-1058881717.html

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Nantes'a transfer oldu

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T15:23+0300

2022-07-19T15:23+0300

2022-07-19T15:23+0300

spor

galatasaray

transfer

mustafa muhammed

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Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibiyle anlaşmaya varıldı.Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1.5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

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galatasaray, transfer, mustafa muhammed