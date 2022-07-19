https://tr.sputniknews.com/20220719/goldman-sachs-abdde-onumuzdeki-2-yil-icinde-ekonomik-durgunluk-ihtimali-yuksek-1058867371.html

Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek

Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T10:59+0300

2022-07-19T10:59+0300

2022-07-19T10:59+0300

ekonomi

goldman sachs

abd

resesyon

ekonomik durgunluk

uluslararası para fonu (imf)

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Pandemi ve enerji krizini takiben ABD'de resesyon yaşanacağı yönündeki tahminler artmaya devam ediyor.Yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, NPR'e verdiği demeçte, ABD'de ekonomik durgunluğun yüzde 50 ihtimalle geleceğini söyledi.Durumun 'çok daha kötü olabileceğine' işaret eden Solomon, "Önümüzdeki 24 ay içinde bir resesyon başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Bank of America ise, bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir durgunluk öngördüğünü bildirdi. JP Morgan Chase ise durgunluk riskinin 'aşırı yüksek' olduğuna inanıyor.Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de resesyondan kaçınmanın giderek daha zor hale geldiğini duyurmuştu.IMF uzmanlarına göre, yüksek enflasyon nedeniyle alınan yanlış tedbirler, hem ülke hem de dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek.

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goldman sachs, abd, resesyon, ekonomik durgunluk, uluslararası para fonu (imf)