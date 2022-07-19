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Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek
Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T10:59+0300
2022-07-19T10:59+0300
ekonomi
goldman sachs
abd
resesyon
ekonomik durgunluk
uluslararası para fonu (imf)
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Pandemi ve enerji krizini takiben ABD'de resesyon yaşanacağı yönündeki tahminler artmaya devam ediyor.Yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, NPR'e verdiği demeçte, ABD'de ekonomik durgunluğun yüzde 50 ihtimalle geleceğini söyledi.Durumun 'çok daha kötü olabileceğine' işaret eden Solomon, "Önümüzdeki 24 ay içinde bir resesyon başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Bank of America ise, bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir durgunluk öngördüğünü bildirdi. JP Morgan Chase ise durgunluk riskinin 'aşırı yüksek' olduğuna inanıyor.Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de resesyondan kaçınmanın giderek daha zor hale geldiğini duyurmuştu.IMF uzmanlarına göre, yüksek enflasyon nedeniyle alınan yanlış tedbirler, hem ülke hem de dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek.
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goldman sachs, abd, resesyon, ekonomik durgunluk, uluslararası para fonu (imf)

Goldman Sachs: ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk ihtimali yüksek

10:59 19.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS HONDROSGoldman Sachs
Goldman Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / CHRIS HONDROS
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, ABD'de önümüzdeki 2 yıl içinde ekonomik durgunluk yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Pandemi ve enerji krizini takiben ABD'de resesyon yaşanacağı yönündeki tahminler artmaya devam ediyor.
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın CEO'su David Solomon, NPR'e verdiği demeçte, ABD'de ekonomik durgunluğun yüzde 50 ihtimalle geleceğini söyledi.
Durumun 'çok daha kötü olabileceğine' işaret eden Solomon, "Önümüzdeki 24 ay içinde bir resesyon başlama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Bank of America ise, bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir durgunluk öngördüğünü bildirdi. JP Morgan Chase ise durgunluk riskinin 'aşırı yüksek' olduğuna inanıyor.
Daha önce Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de resesyondan kaçınmanın giderek daha zor hale geldiğini duyurmuştu.
IMF uzmanlarına göre, yüksek enflasyon nedeniyle alınan yanlış tedbirler, hem ülke hem de dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek.
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