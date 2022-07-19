https://tr.sputniknews.com/20220719/iki-sarap-markasina-daha-zam-geldi-1058882424.html
İki şarap markasına daha zam geldi
İki şarap markasına daha zam geldi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla iki şarap markasına daha zam geldiğini açıkladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T15:26+0300
2022-07-19T15:26+0300
2022-07-19T15:26+0300
yaşam
şarap
zam
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055926547_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_29ca683fa0e89112adc6ee941c1d57f5.jpg
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yerli üretimdeki iki şarap markasına yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aybaş şu ifadelere yer verdi:Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söylemişti.Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055926547_106:0:1814:1281_1920x0_80_0_0_36177c2a785020bc3e11d2147c7937ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şarap, zam, türkiye
İki şarap markasına daha zam geldi
Abone ol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla iki şarap markasına daha zam geldiğini açıkladı.
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yerli üretimdeki iki şarap markasına yüzde 25 zam geldiğini duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aybaş şu ifadelere yer verdi:
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün itibarıyla
bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söylemişti.
Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.