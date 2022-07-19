https://tr.sputniknews.com/20220719/iki-sarap-markasina-daha-zam-geldi-1058882424.html

İki şarap markasına daha zam geldi

İki şarap markasına daha zam geldi

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla iki şarap markasına daha zam geldiğini açıkladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T15:26+0300

2022-07-19T15:26+0300

2022-07-19T15:26+0300

yaşam

şarap

zam

türkiye

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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yerli üretimdeki iki şarap markasına yüzde 25 zam geldiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Aybaş şu ifadelere yer verdi:Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söylemişti.Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

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şarap, zam, türkiye