https://tr.sputniknews.com/20220719/ilac-fiyat-kararnamesine-tepki-eczanelerimizin-yarisi-kapanma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1058874908.html

İlaç fiyat kararnamesine tepki: Eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

İlaç fiyat kararnamesine tepki: Eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

İlaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerini iyileştirmediğini, aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kâr oranlarının azaldığını söyleyen eczacılar, ilaç... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:08+0300

2022-07-19T13:08+0300

2022-07-19T13:08+0300

görüş

diyarbakır

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eczacı

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2009 yılından bu yana eczacılar ile ilgili bölümü değiştirilmeyen ilaç fiyat kararnamesi güncellendi. Güncellenen ilaç fiyat kararnamesi ile eczacılık hizmetlerine ilişkin iki farklı düzenleme yapıldı. Bunlardan ilki ilaçlara yapılan zam. 6.29 lira olan döviz kuruna göre ayarlanan ilaç fiyatları, 7.86 döviz kuruna göre güncellenerek yüzde 25 oranında zam yapıldı. Eczacılar, ilaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerini iyileştirmediğini, aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kâr oranları azaldığını belirtiyor. Birçok ilde açıklama yapan Eczacı odaları yetkilileri, düzenlemeye neden tepki gösterdiklerini anlattı.‘Eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya’Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Mahmut Sert, söz konusu güncellemeye neden tepki gösterdiklerini anlattı. Eczane ekonomilerinin günümüz ekonomik şartlarında sürekli olarak geriye gittiğini belirten Sert, “Eczanelerimizin personel maaşları, faturaları, kiraları gibi giderleri sürekli artarken bu ekonomik koşullara dayanmamızı sağlayacak herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Ülkemizde 29 bine yakın eczane ve aileleriyle birlikte 300 bini aşkın eczacı ayakta kalmaya çalışmaktadır. Eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır” dedi.‘Bizlerin talebi ilaç fiyat artışı değil’Güncel döviz kuruna uymayan ilaç fiyat artışının piyasada ilaç yokları gibi sorunların önüne geçmeyeceğini ifade eden Sert, şunları söyledi: “Tam tersine var olan sorunların aynı şekilde devam etmesine neden olacaktır. Bizlerin talebi ilaç fiyat artışı değil, eczane kârlılıklarıyla ilgili iyileştirme yapılmasıdır. Eczacı karlılığına kademelere göre yüzde 1 ila 3 arası iyileştirme yapıldı. Ancak bu düzeltme, beklentilerimizin ve günümüz ekonomik koşullarına uyum sağlamanın çok uzağındadır. Bu değişikliğin eczane ekonomilerine yansımasına örnek vermek gerekirse, maalesef bu ay yapılacak personel ücret artışlarını dahi karşılamaz haldedir.”‘Mevcut kar oranları, işletme giderlerimizi bile karşılayamaz’Eczanelerin işletme giderlerini karşılayamaz durumda olduğunu ifade eden Sert, “Günümüz koşullarına hiçbir şekilde uyum sağlamayan güncellemeye göre eczanelerimizin mevcut kar oranları, işletme giderlerimizi bile karşılayamaz durumdadır. Eczanelerimizin toplum sağlığına katkı vermeye devam edebilmeleri, maddi kaygılar içinde boğulmadan mesleklerini yapabilmeleri için karlılık oranlarının Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde düzenlenmesi şarttır. Göstermelik şekilde güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi, günümüz koşulları ile kıyaslandığında eczanelerimizin ayakta kalması mümkün değildir” diye konuştu.‘Eczacılar sadece hak ettiklerini istiyor’Sert, şöyle devam etti: “Eczane ekonomilerine yönelik yapılan bu iyileştirmenin gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerektiği de ortadadır. Çünkü eczacıların hak ettikleri bu değildir. Eczane ekonomilerine yönelik yapılan iyileştirmenin, 13 yıllık geçmiş de gözetilerek, 13 yıllık maliyet artışı, gelir erimesi dikkate alınarak gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerekmektedir. Birçok platformda ifade ettiğimiz gibi, eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir.”

https://tr.sputniknews.com/20220606/eczacilardan-ilac-fiyat-kararnamesi-aciklamasi-yeniden-ele-alinmali-1057033115.html

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diyarbakır, ilaç, fiyat, kur, döviz, eczacı