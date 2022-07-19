https://tr.sputniknews.com/20220719/imamoglunun-aile-mezarliginin-duvarina-gamali-hac-cizildi-1058865883.html

İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi

İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına gamalı haç çizildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı haç çizildi. Olayla... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T10:18+0300

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türkiye

ekrem imamoğlu

mezar

hac

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Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu Trabzon Akçaabat'taki Cevizli Mahallesi'nde muhtar geçen pazar günü, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.Yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haçın, İmamoğlu'nun kuzeninin evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.İmamoğlu 2019 yılında ikinci seçimi öncesinde baba ocağı Akçaabat'ta aile mezarlığını da ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor.

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ekrem imamoğlu, mezar, hac