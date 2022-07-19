https://tr.sputniknews.com/20220719/inaktif-ve-mrna-arasinda-tercihe-birakilan-4-doz-asi-sureci-nasil-isliyor-1058878817.html

İnaktif ve mRNa arasında tercihe bırakılan 4. doz aşı süreci nasıl işliyor?

İnaktif ve mRNa arasında tercihe bırakılan 4. doz aşı süreci nasıl işliyor?

Son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanlar için 4. doz hatırlatma aşı hakkı, üç seçenek ile birlikte e-Nabız sisteminde aktif oldu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T14:19+0300

2022-07-19T14:19+0300

2022-07-19T14:24+0300

görüş

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

aşı

korona

koronavirüs

mesajcı rna (mrna)

yan etki

mehmet ceyhan

firdevs aktaş

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4. doz Kovid-19 aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları Temmuz ayı itibari ile açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevular e-Nabız sistemine tanımlanırken, hatırlatma dozu olmak isteyenler, BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan birini tercih edilebiliyor. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için ise bu hatırlatma 6. doz olacak.Hatırlatma dozu nedir?Hatırlatma dozu bir aşının üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra etkisinin yitirilmeye başlanması nedeniyle vurulan yeni doz olarak isimlendiriliyor. Kovid-19 gibi mutasyona uğrayarak varyant oluşturan hastalıklar için önem arz eden hatırlatma dozu, kişilerin bağışıklık düzeyi yeniden üst seviyeye çıkarma amacı taşıyor.Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerle risk grubundakilere 4. doz aşılarını olmaları konusunda çağrıda bulunurken, son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde koronavirüs aşısının etkisinin azaldığını belirterek, “Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz” uyarısında bulundu. Dünyada da İsrail, Şili, Danimarka, Macaristan, İngiltere, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, İsveç ve Avustralya’nın da içinde bulunduğu ülkelerde dördüncü doza daha önce geçilmişti.Bilimsel verilerin yeterli olmadığı gruplar hangileri?Kovid-19'a karşı güncel bağışıklama önerileri tablosu yayınlayan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), mevcut bilimsel verilerin hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli olmadığı grupları açıkladı. 50 yaşından büyük, immünsüpresyon, altta yatan ciddi hastalığa sahip olanlar veya sağlık çalışanları hariç, üç doz BioNTech vurulanlar bu gruba girdi. 3 doz BioNTech sonrasında Kovid-19 geçirenler ve 1 Ocak 2022 öncesi varyantlarla hastalık geçirenler sonrası bir doz BioNTech olanlar hatırlatma dozu için öneri yapmaya yeterli olmayanlar arasında yer aldı.Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 4. doz aşının etkilerini, tercihen hangi aşıların kullanılabileceğini Sputnik’e değerlendirdi.‘BioNTech aşısından çekinenler için inaktif aşı iyi bir seçenek olarak kullanılabilir’Aktaş, dördüncü dozun son dozdan altı ay sonra yapılabileceğine dikkat çekerek şunları aktardı:‘Aşı, hastalıktan ya da enfeksiyondan korumuyor’Virüsün bulaşıcılık özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Aktaş, “Aşı, hastalıktan ya da enfeksiyondan korumuyor. İnsanlar tekrar hasta olabilirler ama çoğu asemptomatik geçiyor ve hafif olarak seyrediyor. Böyle olması da avantaj. Aşının bir koruyucu etkisi bu. Yeni varyantlara karşı koruması daha az denebilir ama bu varyantları içeren yeni bir aşı henüz piyasaya sunulmadı. O yüzden onu beklemek yerine mevcut aşıları olmak ve hastalığı hafif atlatmak daha mantıklı” dedi.‘İnaktif aşılarda hiçbir veri yok’Yeni varyantlara karşı savunma oluşturmak için belli grupların 4. doza ihtiyacı olduğunu söyleyen Ceyhan, “4. doz dediğimiz aşı, sadece mRNA aşı için çünkü sadece BioNTech aşısı için 4. dozun çalışmaları yapılmış ve etkin olduğu görülmüş. O yüzden 4. dozda Sinovac, TURKOVAC gibi aşılarda zaten 4. doz olmaz. Bu konu ile alakalı inaktif aşılarda hiçbir veri yok. 4. doz gerekli mi, yapılsa ne kadar koruyacak, hangi süre içinde koruma sağlayacak? Hiç bir bilgi yok. Bu bilgiler sadece mRNa aşısı ile ilgili” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220715/kovid-19-belirtilerinin-gorulme-sikligi-degisti-en-sik-gorulen-semptom-bogaz-agrisi-1058741132.html

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