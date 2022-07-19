https://tr.sputniknews.com/20220719/ingiliz-hukumeti-guven-oylamasini-kazandi-1058860217.html

İngiliz hükümeti güven oylamasını kazandı

İngiliz hükümeti güven oylamasını kazandı

İngiltere’de iktidarda olan Muhafazakar Parti hükümeti güven oyu aldı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T03:34+0300

2022-07-19T03:34+0300

2022-07-19T03:34+0300

dünya

ingiltere

hükümet

güven

güven oyu

muhafazakar parti

rishi sunak

boris johnson

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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti hükümeti 238’e karşı toplam 349 oy ile İngiliz parlamentosunda ülkenin yeni başbakanının belirlenmesine ilişkin yapılan yaklaşık beş saatlik oturumun ardından yapılan güven oylamasını kazandı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 115 ile en fazla oy alan aday olmuştu. Sunak'ı Penny Mordaunt 82, Liz Kafes 71 ve Kemi Badenoch 58 oyla takip etmişti.Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacakLiderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor. Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220718/ingilterede-muhafazakr-parti-liderlik-yarisinda-3-oylama-rishi-sunak-115-oyla-yine-ilk-sirada-1058852224.html

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ingiltere, hükümet, güven, güven oyu, muhafazakar parti, rishi sunak, boris johnson