https://tr.sputniknews.com/20220719/ingilterede-asiri-sicaklar-havalimani-pistinde-tahribata-yol-acti-ucuslar-ertelendi--1058860450.html

İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı: Uçuşlar ertelendi

İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı: Uçuşlar ertelendi

İngiltere’de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T03:57+0300

2022-07-19T03:57+0300

2022-07-19T03:57+0300

dünya

ingiltere

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havalimanı

sıcak

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Luton Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sıcakların pistlerde neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi.BBC'nin aktardığına göre, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti.İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

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