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İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı: Uçuşlar ertelendi
İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı: Uçuşlar ertelendi
İngiltere’de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T03:57+0300
2022-07-19T03:57+0300
dünya
ingiltere
luton
havalimanı
sıcak
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Luton Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sıcakların pistlerde neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi.BBC'nin aktardığına göre, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti.İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.
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ingiltere, luton, havalimanı, sıcak

İngiltere'de aşırı sıcaklar havalimanı pistinde tahribata yol açtı: Uçuşlar ertelendi

03:57 19.07.2022
© AALuton Havalimanı
Luton Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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İngiltere’de etkili olan aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden oldu.
Luton Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sıcakların pistlerde neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtildi.
BBC'nin aktardığına göre, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkede bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla İngiltere’nin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edilmişti.
İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceğini ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapmıştı.
Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.
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