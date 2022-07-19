https://tr.sputniknews.com/20220719/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-24-saat-icinde-istanbul-sozlesmesini-tekrar-yururluge-koyacagiz-1058888425.html
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T17:51+0300
2022-07-19T17:51+0300
2022-07-19T17:52+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
istanbul sözleşmesi
danıştay
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Kılıçdaroğlu, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdiKemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, istanbul sözleşmesi, danıştay
Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
17:51 19.07.2022 (güncellendi: 17:52 19.07.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." dedi.
Kılıçdaroğlu, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.
Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.