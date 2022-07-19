https://tr.sputniknews.com/20220719/kilicdaroglu-iktidar-oldugumuzda-24-saat-icinde-istanbul-sozlesmesini-tekrar-yururluge-koyacagiz-1058888425.html

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız

Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T17:51+0300

2022-07-19T17:51+0300

2022-07-19T17:52+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

istanbul sözleşmesi

danıştay

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Kılıçdaroğlu, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararını değerlendirdiKemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddettiği belirtilerek değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bu millete sözüm var, iktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle olacağız halkın takdiriyle, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

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kemal kılıçdaroğlu, istanbul sözleşmesi, danıştay