Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220719/konyada-kimyasal-atiklari-araziye-birakan-suphelilere-385-milyon-lira-ceza-1058873950.html
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38.5 milyon lira ceza
Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38.5 milyon lira ceza
Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle tutuklanan iki şoför ve firma sahibine, kanundaki en üst sınırdan idari para cezası... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:45+0300
2022-07-19T12:49+0300
konya
türkiye
kimyasal atık
para cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058873743_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_db00f52e40f796eba279f511b608b433.jpg
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde atıkların döküldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.Varillerin toplandığı yerde çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, 17 Temmuz'da ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.İşletme faaliyetinden men edildiAkgün, atıklarda sülfürik asit ile karışık atık yağların tespit edildiğini belirterek, "Çevremizi, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu anlamda atıkları döken 2 kişiye 11'er milyon lira ve işletmeye de 16.5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik" diye konuştu.Aynı kişilerin Karatay ilçesinde de atık döktüklerini anımsatan Akgün, atıkları kaldırdıklarını ve temizleme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.Akgün, çevrenin etkin şekilde korunması için denetimlere kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Konya'da Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde dün boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 küçükbaş hayvan yaralanmış, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/konyada-2-mahalleye-asit-dolu-variller-birakildi-cok-sayida-hayvan-yarali-1058845984.html
konya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058873743_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8c1cdf5e6593f013ff9fcb96696e8563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, kimyasal atık, para cezası

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38.5 milyon lira ceza

12:45 19.07.2022 (güncellendi: 12:49 19.07.2022)
© AAKonya, kimyasal atık
Konya, kimyasal atık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle tutuklanan iki şoför ve firma sahibine, kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde atıkların döküldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.
Varillerin toplandığı yerde çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, 17 Temmuz'da ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.

İşletme faaliyetinden men edildi

Akgün, atıklarda sülfürik asit ile karışık atık yağların tespit edildiğini belirterek, "Çevremizi, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu anlamda atıkları döken 2 kişiye 11'er milyon lira ve işletmeye de 16.5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik" diye konuştu.
Aynı kişilerin Karatay ilçesinde de atık döktüklerini anımsatan Akgün, atıkları kaldırdıklarını ve temizleme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.
Akgün, çevrenin etkin şekilde korunması için denetimlere kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Konya'da Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde dün boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 küçükbaş hayvan yaralanmış, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.
Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
TÜRKİYE
Konya'da 2 mahalleye asit dolu variller bırakıldı: Çok sayıda hayvan yaralı
Dün, 20:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала