https://tr.sputniknews.com/20220719/kopek-baligi-sanilan-zarganaya-tokat-atildi-1058872449.html

Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı

Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı

Marmaris'te sahile yanaşan zargana, çevredekiler tarafından köpek balığı sanıldı. Balığa yaklaşan bir kişi önce zarganayı tokatladı, ardından da sersemletip... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T12:29+0300

2022-07-19T12:29+0300

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yaşam

türkiye

marmaris

köpekbalığı

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Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç mahallesinde turistler yüzerken kıyıya kadar gelen Akdeniz Zarganası, köpekbalığı zannedilerek endişeye neden oldu.Zargananın etrafındaki alanda yüzenler denizden çıktı.Balığı yakalamaya çalışan bir kişi ise önce zarganayı tokatladı, ardından da kuyruğundan yakaladı.Bir süre balığı kuyruğundan çekiştiren kişi daha sonra çevredekilerin de tepkisi ile zarganayı bıraktı.'Akdeniz Zarganası insanlara zarar vermiyor'Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz Zarganası'na bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz Zarganası'nın insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220704/marmaris-belediyesi-kopekbaligi-zannedilen-baligin-akdeniz-zarganasi-paspas-sopasina-gerek-yoktur-1058296405.html

marmaris

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türkiye, marmaris, köpekbalığı