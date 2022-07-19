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https://tr.sputniknews.com/20220719/kopek-baligi-sanilan-zarganaya-tokat-atildi-1058872449.html
Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı
Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı
Marmaris'te sahile yanaşan zargana, çevredekiler tarafından köpek balığı sanıldı. Balığa yaklaşan bir kişi önce zarganayı tokatladı, ardından da sersemletip... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:29+0300
2022-07-19T12:53+0300
yaşam
türkiye
marmaris
köpekbalığı
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Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç mahallesinde turistler yüzerken kıyıya kadar gelen Akdeniz Zarganası, köpekbalığı zannedilerek endişeye neden oldu.Zargananın etrafındaki alanda yüzenler denizden çıktı.Balığı yakalamaya çalışan bir kişi ise önce zarganayı tokatladı, ardından da kuyruğundan yakaladı.Bir süre balığı kuyruğundan çekiştiren kişi daha sonra çevredekilerin de tepkisi ile zarganayı bıraktı.'Akdeniz Zarganası insanlara zarar vermiyor'Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz Zarganası'na bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz Zarganası'nın insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220704/marmaris-belediyesi-kopekbaligi-zannedilen-baligin-akdeniz-zarganasi-paspas-sopasina-gerek-yoktur-1058296405.html
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türkiye, marmaris, köpekbalığı

Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı

12:29 19.07.2022 (güncellendi: 12:53 19.07.2022)
© İHA / GÜLDEMET KIZILKöpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı
Köpek balığı sanılan zarganaya tokat atıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© İHA / GÜLDEMET KIZIL
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Marmaris'te sahile yanaşan zargana, çevredekiler tarafından köpek balığı sanıldı. Balığa yaklaşan bir kişi önce zarganayı tokatladı, ardından da sersemletip kuyruğundan yakaladı.
Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Turunç mahallesinde turistler yüzerken kıyıya kadar gelen Akdeniz Zarganası, köpekbalığı zannedilerek endişeye neden oldu.
Zargananın etrafındaki alanda yüzenler denizden çıktı.
Balığı yakalamaya çalışan bir kişi ise önce zarganayı tokatladı, ardından da kuyruğundan yakaladı.
Bir süre balığı kuyruğundan çekiştiren kişi daha sonra çevredekilerin de tepkisi ile zarganayı bıraktı.

'Akdeniz Zarganası insanlara zarar vermiyor'

Marmaris'te yaklaşık 1,5 ay önce denizde yüzenlerin arasına gelen ve görüntüsü ile köpekbalığı zannedilen Akdeniz Zarganası'na bir kişi tırmık ile saldırmıştı. Olayın ardından yapılan bilgilendirmede Akdeniz Zarganası'nın insanlara zararının olmadığı ifade edilmişti.
Marmaris'te köpek balığı zannedilerek paspasla kovalanan balığın Akdeniz zarganası olduğu ve saldırgan olmadığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
YAŞAM
Marmaris'te köpekbalığı zannedilerek paspasla kovalanan balık, Akdeniz Zarganası çıktı
4 Temmuz, 18:07
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