https://tr.sputniknews.com/20220719/lavrentiyev-putinin-iran-ziyareti-bidenin-ortadogu-turuna-bir-yanit-degil--1058884482.html

Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil

Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleriyle bir araya geleceği... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T16:15+0300

2022-07-19T16:15+0300

2022-07-19T16:15+0300

dünya

rusya

iran

suriye

vladimir putin

joe biden

aleksandr lavrentyev

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Gazetecilere konuşan Lavrentiyev, “Bu tür paralellikler kurulmamalı. Biden, Ortadoğu ülkelerinin değil, tamamen ABD'nin ulusal çıkarlarını gözeten belli bir hedefle Ortadoğu'ya gitti. Oysa biz bir zirve düzenliyoruz ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarları temelinde bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.Lavrentiyev ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana formatındaki çalışmalarının uzun vadeli bir temele dayandığını ve Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmayı amaçladığını vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/putinin-ucagi-hamaney-ve-erdoganla-gorusecegi-tahrana-indi-1058879269.html

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rusya, iran, suriye, vladimir putin, joe biden, aleksandr lavrentyev