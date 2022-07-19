Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220719/lavrentiyev-putinin-iran-ziyareti-bidenin-ortadogu-turuna-bir-yanit-degil--1058884482.html
Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil
Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleriyle bir araya geleceği... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:15+0300
2022-07-19T16:15+0300
dünya
rusya
iran
suriye
vladimir putin
joe biden
aleksandr lavrentyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/57/1040815760_0:86:2122:1280_1920x0_80_0_0_dcbbd3cfb117636ca0a2ab5bb0bc2bfc.jpg
Gazetecilere konuşan Lavrentiyev, “Bu tür paralellikler kurulmamalı. Biden, Ortadoğu ülkelerinin değil, tamamen ABD'nin ulusal çıkarlarını gözeten belli bir hedefle Ortadoğu'ya gitti. Oysa biz bir zirve düzenliyoruz ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarları temelinde bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.Lavrentiyev ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana formatındaki çalışmalarının uzun vadeli bir temele dayandığını ve Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmayı amaçladığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/putinin-ucagi-hamaney-ve-erdoganla-gorusecegi-tahrana-indi-1058879269.html
rusya
iran
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104081/57/1040815760_151:0:1971:1365_1920x0_80_0_0_dda59c65b4c24ffd97a6fa7cb7ca7f54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, iran, suriye, vladimir putin, joe biden, aleksandr lavrentyev

Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil

16:15 19.07.2022
© Sputnik / Nina Zotina / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Nina Zotina
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleriyle bir araya geleceği Tahran ziyaretinin ABD Başkanı Joe Biden'ın son Ortadoğu turuna bir yanıt olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Lavrentiyev, “Bu tür paralellikler kurulmamalı. Biden, Ortadoğu ülkelerinin değil, tamamen ABD'nin ulusal çıkarlarını gözeten belli bir hedefle Ortadoğu'ya gitti. Oysa biz bir zirve düzenliyoruz ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarları temelinde bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Lavrentiyev ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana formatındaki çalışmalarının uzun vadeli bir temele dayandığını ve Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmayı amaçladığını vurguladı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
DÜNYA
Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
14:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала