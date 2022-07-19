https://tr.sputniknews.com/20220719/lavrentiyev-putinin-iran-ziyareti-bidenin-ortadogu-turuna-bir-yanit-degil--1058884482.html
Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil
Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil
Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleriyle bir araya geleceği... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:15+0300
2022-07-19T16:15+0300
2022-07-19T16:15+0300
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suriye
vladimir putin
joe biden
aleksandr lavrentyev
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Gazetecilere konuşan Lavrentiyev, “Bu tür paralellikler kurulmamalı. Biden, Ortadoğu ülkelerinin değil, tamamen ABD'nin ulusal çıkarlarını gözeten belli bir hedefle Ortadoğu'ya gitti. Oysa biz bir zirve düzenliyoruz ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarları temelinde bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.Lavrentiyev ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana formatındaki çalışmalarının uzun vadeli bir temele dayandığını ve Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmayı amaçladığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/putinin-ucagi-hamaney-ve-erdoganla-gorusecegi-tahrana-indi-1058879269.html
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rusya, iran, suriye, vladimir putin, joe biden, aleksandr lavrentyev
Lavrentiyev: Putin'in İran ziyareti, Biden'ın Ortadoğu turuna bir yanıt değil
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Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran ve Türkiye liderleriyle bir araya geleceği Tahran ziyaretinin ABD Başkanı Joe Biden'ın son Ortadoğu turuna bir yanıt olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Lavrentiyev, “Bu tür paralellikler kurulmamalı. Biden, Ortadoğu ülkelerinin değil, tamamen ABD'nin ulusal çıkarlarını gözeten belli bir hedefle Ortadoğu'ya gitti. Oysa biz bir zirve düzenliyoruz ve bölgedeki ülkelerin ulusal çıkarları temelinde bölgenin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Lavrentiyev ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran'ın Astana formatındaki çalışmalarının uzun vadeli bir temele dayandığını ve Suriye sorununa siyasi bir çözüm bulmayı amaçladığını vurguladı.