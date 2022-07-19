https://tr.sputniknews.com/20220719/legende-yikanan-cocuk-heykeli-depoya-kaldirildi-ziyaretciler-korktu-1058863839.html

Leğende yıkanan çocuk heykeli depoya kaldırıldı: 'Ziyaretçiler korktu'

Leğende yıkanan çocuk heykeli depoya kaldırıldı: 'Ziyaretçiler korktu'

Antalya Kaleiçi Etnografya Müzesi’nde sergilenen leğende annesi tarafından yıkanırken ağlayan çocuk heykeli, ziyaretçileri korkuttuğu gerekçesiyle depoya... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T09:00+0300

2022-07-19T09:00+0300

2022-07-19T09:00+0300

türkiye

müze

heykel

çanakkale

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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli olan heykeltıraş Tülay Aktaş tarafından tarihi konak yaşantısını anlatması amacıyla hazırlanan ve Antalya Kaleiçi Etnografya Müzesi’nde sergilenen silikon Heykel koleksiyonu, sanatçı ile müze yönetimini karşı karşıya getirdi'Chucky' diye lakap takmışlar'Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre koleksiyonda bir annenin leğende 3 yaşındaki çocuğunu yıkaması iki ayrı silikon heykel ile tasvir edildi. Ancak iddiaya göre, yıkandığı için ağlar şekilde tasvir edilen çocuk heykeli müzeyi gezen ziyaretçileri korkuttu. Müze personeli de çocuk heykele, ünlü korku filmi serisindeki ‘Chucky’ lakabını taktı. Ziyaretçilerin şikâyetleri artınca hem anne hem de çocuk heykeli apar topar depoya kaldırıldı.Tülay Aktaş, "Yıkanan çocuk ağlamaz mı? Ben bu çalışmada doğal bir ifade yakalamaya çalıştım. Ama heykel birilerine göre korkutucu olmuş hatta Chucky diye lakap takmışlar sonra da depoya kaldırmışlar. Bu heykeller silikon. Gözler ve dişler gerçek protez. Saçlar tek tek ekilerek hazırlanıyor. Yani çok ciddi bir emek var" dedi.Müze yetkilileri ise heykellerin beğenilmediği gerekçesiyle depoya kaldırıldığını açıkladı.

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müze, heykel, çanakkale