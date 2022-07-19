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Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeniden çekimlerine başlanan 'Behzat Ç.' dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html
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Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'

14:13 19.07.2022 (güncellendi: 14:22 19.07.2022)
© Twitter / Mansur YavaşErdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş
Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Twitter / Mansur Yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeniden çekimlerine başlanan 'Behzat Ç.' dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı.
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.
İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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