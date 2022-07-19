https://tr.sputniknews.com/20220719/mansur-yavastan-behzat-c-paylasimi-3-saniye-bakinca-ankarali-oluyorsunuz-1058878577.html

Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'

Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeniden çekimlerine başlanan 'Behzat Ç.' dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T14:13+0300

2022-07-19T14:13+0300

2022-07-19T14:22+0300

yaşam

behzat ç

mansur yavaş

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058878398_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_534d0cafc1d7f7cac7759095e0ccbbce.jpg

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

behzat ç, mansur yavaş, ankara