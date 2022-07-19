https://tr.sputniknews.com/20220719/mansur-yavastan-behzat-c-paylasimi-3-saniye-bakinca-ankarali-oluyorsunuz-1058878577.html
Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeniden çekimlerine başlanan 'Behzat Ç.' dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T14:13+0300
2022-07-19T14:13+0300
2022-07-19T14:22+0300
yaşam
behzat ç
mansur yavaş
ankara
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Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220621/behzat-c-geri-donuyor-ilk-tanitim-yayinlandi-1057720875.html
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behzat ç, mansur yavaş, ankara
Mansur Yavaş'tan 'Behzat Ç.' paylaşımı: 'Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz'
14:13 19.07.2022 (güncellendi: 14:22 19.07.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yeniden çekimlerine başlanan 'Behzat Ç.' dizisinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafını paylaştı.
Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’nin ekibi, yapılan okuma provasının ardından ilk çekim günü için Ankara’da bir araya geldi.
İzleyicilerin merakla beklediği dizi heyecan uyandırırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medya hesabından dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'yla bir araya geldiği fotoğrafı paylaşan Yavaş, "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.