https://tr.sputniknews.com/20220719/marmarada-kisa-sureli-firtina-bekleniyor-1058855893.html

Marmara için fırtına uyarısı: 19-20 Temmuz'da etkili olacak

Marmara için fırtına uyarısı: 19-20 Temmuz'da etkili olacak

Meteoroloji'den gelen uyarıya göre Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T00:35+0300

2022-07-19T00:35+0300

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marmara bölgesi

fırtına

meteoroloji

türkiye

tekirdağ

edirne

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

marmara bölgesi

türkiye

tekirdağ

edirne

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marmara bölgesi, fırtına, meteoroloji, tekirdağ, edirne