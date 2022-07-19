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Marmara için fırtına uyarısı: 19-20 Temmuz'da etkili olacak
Marmara için fırtına uyarısı: 19-20 Temmuz'da etkili olacak
Meteoroloji'den gelen uyarıya göre Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T00:35+0300
2022-07-19T00:35+0300
2022-07-19T00:59+0300
marmara bölgesi
fırtına
meteoroloji
türkiye
tekirdağ
edirne
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
marmara bölgesi
türkiye
tekirdağ
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marmara bölgesi, fırtına, meteoroloji, tekirdağ, edirne
Marmara için fırtına uyarısı: 19-20 Temmuz'da etkili olacak
00:35 19.07.2022 (güncellendi: 00:59 19.07.2022) Abone ol
Meteoroloji'den gelen uyarıya göre Marmara'nın batısı Tekirdağ ve Edirne'nin güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgar 19-20 Temmuz tarihleri arasında Marmara'nın batısı (Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-70 kilometre saat şeklinde esecek.
Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.