https://tr.sputniknews.com/20220719/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bugun-ve-yarin-siddetli-firtina-etkili-olacak-1058865978.html

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın şiddetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın şiddetli fırtına etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu. Özellikle bugün ve yarın Marmara ve Ege'de rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T10:21+0300

2022-07-19T10:21+0300

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türkiye

meteoroloji

fırtına

rüzgar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; rüzgarın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220718/meteorolojiden-11-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1058825988.html

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