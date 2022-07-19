https://tr.sputniknews.com/20220719/meteoroloji-saat-vererek-uyardi-bugun-ve-yarin-siddetli-firtina-etkili-olacak-1058865978.html
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın şiddetli fırtına etkili olacak
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın şiddetli fırtına etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu. Özellikle bugün ve yarın Marmara ve Ege'de rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T10:21+0300
2022-07-19T10:21+0300
2022-07-19T10:21+0300
türkiye
meteoroloji
fırtına
rüzgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055167388_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbb0ec9a71a205c140f31c3631d32217.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; rüzgarın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/meteorolojiden-11-kente-sari-uyari-kuvvetli-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1058825988.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1055167388_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ea0a0b599248affeb10aa7f61ab13c08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, fırtına, rüzgar
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bugün ve yarın şiddetli fırtına etkili olacak
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodlu uyarıda bulundu. Özellikle bugün ve yarın Marmara ve Ege'de rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada; rüzgarın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve İzmir'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızda esmesinin beklendiğini ifade etti.
Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın 19 Temmuz 09.00'da başlayarak 20 Temmuz 23.00 saatleri arasında etkili olacağını belirtti.