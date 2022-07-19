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https://tr.sputniknews.com/20220719/misirda-yabanci-askerlerin-liderine-ait-mezar-bulundu-ilk-gercek-kuresellesmeyi-temsil-ediyor-1058856684.html
Mısır’da ‘yabancı askerlerin lideri’ne ait mezar bulundu: İlk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ediyor
Mısır’da ‘yabancı askerlerin lideri’ne ait mezar bulundu: İlk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ediyor
Mısır'da Giza vilayetine bağlı Abu Sir arkeolojik alanında, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan ve "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait bir... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T00:42+0300
2022-07-19T01:20+0300
dünya
mısır
mezar
tarihi eser
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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire’nin yakınında, Giza'nın güneyindeki Abu Sir arkeolojik alanında yürütülen kazılarda, Mısır'daki Pers egemenliğinin başlangıcına denk gelen, yaklaşık olarak 2 bin 500 yıl öncesine dayanan bir mezarın bulunduğunu duyurdu.Çek Mısır Bilim Enstitüsü'ne bağlı bir arkeoloji misyonu tarafından bulunan mezarın "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait olduğu açıklandı.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Wahipra Merinitl adlı kişiye ait olduğu belirtilen mezarın antik çağdaki ilk ‘gerçek küreselleşme’ye işaret ettiği belirtildi.Mezarın bulunduğu yapının altı metre derinliğinde ve kayaya oyulmuş köprülerle ayrılmış birkaç bölümden oluştuğu bilgisi paylaşılırken, yakın çevrede bulunan diğer mezarlarla bazı benzerlikler gösterse de kendine özgü özelliklerinin olduğu ifade edildi.Mezarın üst kısmında bulunan ve ölen kişinin yüzünü temsil eden bazal kısm yağmacılar tarafından kırılıp çalınmasına rağmen mezarın bulunduğu kuyuda 400’den fazla ‘askeri lidere’ ait tarihi parça bulundu..
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mısır, mezar, tarihi eser

Mısır’da ‘yabancı askerlerin lideri’ne ait mezar bulundu: İlk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ediyor

00:42 19.07.2022 (güncellendi: 01:20 19.07.2022)
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© egymonuments
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Mısır'da Giza vilayetine bağlı Abu Sir arkeolojik alanında, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan ve "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait bir mezarı bulundu. Mezarın ilk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ettiği ifade edildi.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire’nin yakınında, Giza'nın güneyindeki Abu Sir arkeolojik alanında yürütülen kazılarda, Mısır'daki Pers egemenliğinin başlangıcına denk gelen, yaklaşık olarak 2 bin 500 yıl öncesine dayanan bir mezarın bulunduğunu duyurdu.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Çek Mısır Bilim Enstitüsü'ne bağlı bir arkeoloji misyonu tarafından bulunan mezarın "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait olduğu açıklandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Wahipra Merinitl adlı kişiye ait olduğu belirtilen mezarın antik çağdaki ilk ‘gerçek küreselleşme’ye işaret ettiği belirtildi.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Mezarın bulunduğu yapının altı metre derinliğinde ve kayaya oyulmuş köprülerle ayrılmış birkaç bölümden oluştuğu bilgisi paylaşılırken, yakın çevrede bulunan diğer mezarlarla bazı benzerlikler gösterse de kendine özgü özelliklerinin olduğu ifade edildi.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Mezarın üst kısmında bulunan ve ölen kişinin yüzünü temsil eden bazal kısm yağmacılar tarafından kırılıp çalınmasına rağmen mezarın bulunduğu kuyuda 400’den fazla ‘askeri lidere’ ait tarihi parça bulundu..
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
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