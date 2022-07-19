Mısır’da ‘yabancı askerlerin lideri’ne ait mezar bulundu: İlk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ediyor
00:42 19.07.2022 (güncellendi: 01:20 19.07.2022)
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Mısır'da Giza vilayetine bağlı Abu Sir arkeolojik alanında, yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan ve "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait bir mezarı bulundu. Mezarın ilk ‘gerçek küreselleşme’yi temsil ettiği ifade edildi.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, başkent Kahire’nin yakınında, Giza'nın güneyindeki Abu Sir arkeolojik alanında yürütülen kazılarda, Mısır'daki Pers egemenliğinin başlangıcına denk gelen, yaklaşık olarak 2 bin 500 yıl öncesine dayanan bir mezarın bulunduğunu duyurdu.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Çek Mısır Bilim Enstitüsü'ne bağlı bir arkeoloji misyonu tarafından bulunan mezarın "yabancı askerlerin lideri’ konumunda bir kişiye ait olduğu açıklandı.
The Czech archeological mission in Egypt found the first proof of a time when globalization existed in the old world. A double casket of Wah-ib-Ra Mry Neith, leader of foreign soldiers, possibly dating back to the late 26th-early 27th dynasty, was found in Abu Sir, Giza. pic.twitter.com/nO1cacwwXE— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) July 16, 2022
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Wahipra Merinitl adlı kişiye ait olduğu belirtilen mezarın antik çağdaki ilk ‘gerçek küreselleşme’ye işaret ettiği belirtildi.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Mezarın bulunduğu yapının altı metre derinliğinde ve kayaya oyulmuş köprülerle ayrılmış birkaç bölümden oluştuğu bilgisi paylaşılırken, yakın çevrede bulunan diğer mezarlarla bazı benzerlikler gösterse de kendine özgü özelliklerinin olduğu ifade edildi.
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments
Mezarın üst kısmında bulunan ve ölen kişinin yüzünü temsil eden bazal kısm yağmacılar tarafından kırılıp çalınmasına rağmen mezarın bulunduğu kuyuda 400’den fazla ‘askeri lidere’ ait tarihi parça bulundu..
© egymonumentsMısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
Mısır’da bulunan ‘yabancı askerlerin lideri'ne ait mezar
© egymonuments