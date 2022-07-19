https://tr.sputniknews.com/20220719/mustafa-sarigul-amerika-f-16larini-alsin-basina-calsin--1058889432.html

Mustafa Sarıgül: Amerika F-16’larını alsın başına çalsın

Mustafa Sarıgül: Amerika F-16’larını alsın başına çalsın

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ziyaret için geldiği Aksaray'da Amerika’nın F16 çıkarmasını değerlendirerek, “Amerika F16’larını... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T18:37+0300

2022-07-19T18:37+0300

2022-07-19T18:37+0300

politika

mustafa sarıgül

abd

f-16

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Partisinin kuruluşu nedeniyle şehirleri gezen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün politikalarını paylaştığı yeni durağı Aksaray oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Sarıgül, partisinin politika çalışmalarını duyurmak ve vatandaşları dinlemek için Aksaray’da sokağa indi. Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Sarıgül, vatandaşların içinde F-16 savaş uçakları için Türkiye’ye sınırlandırma kararı alan Amerika Birleşik Devletlerini eleştirdi. “Amerika F1-6’larını alsın, başına çalsın” diyen Sarıgül, sert tepkisinin ardından ülke tarımının ekonomiye katkısıyla tarımda güçlenmeden de bahsetti.Daha önce Yunanistan’da Amerika’ya sert sözler söyleyen Sarıgül, bu kez Aksaray’da, “Amerika Birleşik Devletlerinin F-16 ile ilgili Türkiyemize sınırlama getirmesini esefle kınıyorum. Çanakkale’de, Kocatepe’de, Dumlupınar’da Ulusal Kurtuluş Savaşı verirken F16 yoktu. Kıbrıs’a çıkarmayı yaparken F-16 yoktu. Bir kere daha gördük ki ayıdan post, Amerika’dan dost olmaz. Amerika F16’larını alsın, başına çalsın” dedi.Sarıgül Türkiye’nin tarımsal çalışmalarının ekonomisi hakkında ise, “Türkiye’mizin ekonomik kurtuluş reçetesi Türkiye Değişim Partisinin ekonomik milliyetçiliğinden geçer. Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalıdır. Buğdayımıza, arpamıza, ay çiçeğimize, pamuğumuza, çayımıza, tütünümüze mutlaka pirincimize, cevizimize sahip çıkmalıyız. Yurt dışından kesinlikle buğday ve arpa almamamız lazım. Kendi çiftçimize destek vermemiz lazım. Nasıl ki otoyollara, köprülere taşıt geçiş garantisi varsa çiftçimizin ürettiği her ürüne mutlaka alım garantisi vermekle mükellefiz. Tekrar ve tekrar, özellikle ve özellikle İsrail tohumuna güle güle, hoş geldin ata tohumu, ata tohumlarımıza tekrar dönmemiz lazım. Çiftçilerimizin kendi tohumlarını kendileri üretmesi lazımdır. Özellikle İsrail tohumunu önce ucuz fiyatla verdiler, şimdi tohumun fiyatı arttı” diye konuştu.

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mustafa sarıgül, abd, f-16