https://tr.sputniknews.com/20220719/pentagon-ile-lockheed-yuksek-enflasyonun-golgesinde-375-adet-f-35-daha-uretilmesi-icin-anlasti-1058864318.html
Pentagon ile Lockheed, yüksek enflasyonun gölgesinde 375 adet F-35 daha üretilmesi için anlaştı
Pentagon ile Lockheed, yüksek enflasyonun gölgesinde 375 adet F-35 daha üretilmesi için anlaştı
Gelecek 3 yılda satın alınacak F-35 savaş uçaklarının sayısı ve fiyatı konusunda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Lockheed Martin şirketi anlaşmaya vardı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T10:22+0300
2022-07-19T10:22+0300
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abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
f-35
lockheed martin
savunma
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ABD medyasındaki haberlerde Pentagon ile Lockheed Martin'in vardığı anlaşmanın yaklaşık 375 F-35 için 30 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Lockheed Martin şirketinin açıklamasında, Kovid-19 pandemisinin etkileri sürerken ve eldeki F-35 sayısında azlık çekilirken, müşterek program girişiminin 'jet başına rekor kıran enflasyon trendlerinden daha düşük maliyet elde etmeyi başardığı' vurgulandı. Açıklamaya göre nihai fiyatlar, satılacak F-35 sayısı, hangi ülkelerin tedarik edeceği gibi bilgiler anlaşma resmi olarak imzalandığında paylaşılacak.2019'da imzalanan Pentagon'un önceki üç yıllık blok satın alma anlaşması ise 478 F-35 içindi ve Lockheed'in maliyetleri yaklaşık yüzde 8 azaltıp 34 milyar dolara düşürmek için daha büyük miktarda tamamlayıcı parça satın almasını sağlamıştı. F-35 Müşterek Saldırı Uçağı projesine 2002'de 7. uluslararası ortak olarak katılan Türkiye sipariş ettiği jetler için ödeme yapmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı gerekçesiyle ABD tarafından projeden aşamalı olarak çıkarılmıştı.
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Pentagon ile Lockheed, yüksek enflasyonun gölgesinde 375 adet F-35 daha üretilmesi için anlaştı
10:22 19.07.2022 (güncellendi: 10:31 19.07.2022) Abone ol
Gelecek 3 yılda satın alınacak F-35 savaş uçaklarının sayısı ve fiyatı konusunda ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile Lockheed Martin şirketi anlaşmaya vardı.
ABD medyasındaki haberlerde Pentagon ile Lockheed Martin'in vardığı anlaşmanın yaklaşık 375 F-35 için 30 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.
Lockheed Martin şirketinin açıklamasında, Kovid-19 pandemisinin etkileri sürerken ve eldeki F-35 sayısında azlık çekilirken, müşterek program girişiminin 'jet başına rekor kıran enflasyon trendlerinden daha düşük maliyet elde etmeyi başardığı' vurgulandı.
Açıklamaya göre nihai fiyatlar, satılacak F-35 sayısı, hangi ülkelerin tedarik edeceği gibi bilgiler anlaşma resmi olarak imzalandığında paylaşılacak.
2019'da imzalanan Pentagon'un önceki üç yıllık blok satın alma anlaşması ise 478 F-35 içindi ve Lockheed'in maliyetleri yaklaşık yüzde 8 azaltıp 34 milyar dolara düşürmek için daha büyük miktarda tamamlayıcı parça satın almasını sağlamıştı.
F-35 Müşterek Saldırı Uçağı projesine 2002'de 7. uluslararası ortak olarak katılan Türkiye sipariş ettiği jetler için ödeme yapmasına rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın aldığı gerekçesiyle ABD tarafından projeden aşamalı olarak çıkarılmıştı.