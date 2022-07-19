https://tr.sputniknews.com/20220719/putinin-ucagi-hamaney-ve-erdoganla-gorusecegi-tahrana-indi-1058879269.html
Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Tahran’a gitti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T14:27+0300
2022-07-19T14:27+0300
2022-07-19T14:40+0300
dünya
vladimir putin
rusya
iran
türkiye
tahran
uçak
ukrayna
suriye
recep tayyip erdoğan
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Rusya'nın Ukrayna’da özel operasyon başlattığı şubat sonundan beri ilk kez eski Sovyet cumhuriyetleri dışına ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı İran’ın başkenti Tahran’a indi.Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.Erdoğan'ın yeni Suriye harekatı planı masadaRusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.
rusya
iran
tahran
ukrayna
suriye
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vladimir putin, rusya, iran, türkiye, tahran, uçak, ukrayna, suriye, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney
Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
14:27 19.07.2022 (güncellendi: 14:40 19.07.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Tahran’a gitti.
Rusya'nın Ukrayna’da özel operasyon başlattığı şubat sonundan beri ilk kez eski Sovyet cumhuriyetleri dışına ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı İran’ın başkenti Tahran’a indi.
Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.
Erdoğan'ın yeni Suriye harekatı planı masada
Rusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.