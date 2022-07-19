https://tr.sputniknews.com/20220719/putinin-ucagi-hamaney-ve-erdoganla-gorusecegi-tahrana-indi-1058879269.html

Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi

Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Tahran’a gitti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T14:27+0300

2022-07-19T14:27+0300

2022-07-19T14:40+0300

dünya

vladimir putin

rusya

iran

türkiye

tahran

uçak

ukrayna

suriye

recep tayyip erdoğan

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Rusya'nın Ukrayna’da özel operasyon başlattığı şubat sonundan beri ilk kez eski Sovyet cumhuriyetleri dışına ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı İran’ın başkenti Tahran’a indi.Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.Erdoğan'ın yeni Suriye harekatı planı masadaRusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.

rusya

iran

tahran

ukrayna

suriye

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vladimir putin, rusya, iran, türkiye, tahran, uçak, ukrayna, suriye, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney