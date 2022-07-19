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Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Tahran’a gitti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
vladimir putin
rusya
iran
türkiye
tahran
uçak
ukrayna
suriye
recep tayyip erdoğan
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Rusya'nın Ukrayna’da özel operasyon başlattığı şubat sonundan beri ilk kez eski Sovyet cumhuriyetleri dışına ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı İran’ın başkenti Tahran’a indi.Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.Erdoğan'ın yeni Suriye harekatı planı masadaRusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.
rusya
iran
tahran
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vladimir putin, rusya, iran, türkiye, tahran, uçak, ukrayna, suriye, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, ayetullah ali hamaney

Putin’in uçağı, Hamaney ve Erdoğan’la görüşeceği Tahran’a indi

14:27 19.07.2022 (güncellendi: 14:40 19.07.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği Tahran’a gitti.
Rusya'nın Ukrayna’da özel operasyon başlattığı şubat sonundan beri ilk kez eski Sovyet cumhuriyetleri dışına ziyaret düzenleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı İran’ın başkenti Tahran’a indi.
Putin, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek.

Erdoğan'ın yeni Suriye harekatı planı masada

Rusya liderinin ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran ziyaretiyle aynı güne denk getirildi. Tahran’da ikili bir görüşme gerçekleştirecek Putin ile Erdoğan’ın gündeminde, Ukrayna’daki tahılın ülkeden nasıl çıkarılabileceği ve Türkiye’nin yeni Suriye harekatı planları gibi meselelerin bulunduğu medyaya yansıdı.
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