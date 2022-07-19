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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220719/reuters-ab-gida-ticaretini-kolaylastirmak-icin-rus-bankalarina-yonelik-yaptirimlari-hafifletecek-1058878195.html
Reuters: AB, gıda ticaretini kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecek
Reuters: AB, gıda ticaretini kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecek
Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yedinci yaptırım paketinin taslağında, gıda ticaretini kolaylaştırmak üzere Rus bankalarını hedef alan... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T14:08+0300
2022-07-19T14:48+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
ukrayna
taslak
gıda
gübre
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Reuters haber ajansı, AB'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'yı hedef alan yedinci yaptırım paketinin taslak metnine ulaştığını bildirdi.Metinde, AB'nin, küresel gıda ve gübre ticaretini kolaylaştırmak için yaptırım uygulanan ve varlıkları dondurulan bir dizi Rus bankasına yönelik tedbirlerin hafifletileceği belirtildi.Ajans, ayrıca AB'nin yaptırımlar nedeniyle seferleri askıya alınan Rus limanlarından gıda ihracatını da kolaylaştırmayı planladığını kaydetti.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2021'de Rusya ve Ukrayna, küresel çapta buğday ve mısır da dahil olmak üzere çeşitli temel gıda maddesi ihracatçıları arasında yer alırken, Rusya aynı zamanda önde gelen bir gübre ihracatçısıydı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların ardından Moskova'nın dost ülkelerden gelen tarım üreticilerinden gelen gübre talebini karşılamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/borrellden-avrupalilara-rusyaya-karsi-yaptirimlarin-etkisini-bekleme-cagrisi-1058817034.html
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avrupa birliği, rusya, ukrayna, taslak, gıda, gübre

Reuters: AB, gıda ticaretini kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecek

14:08 19.07.2022 (güncellendi: 14:48 19.07.2022)
© REUTERS / YVES HERMANAvrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© REUTERS / YVES HERMAN
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Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yedinci yaptırım paketinin taslağında, gıda ticaretini kolaylaştırmak üzere Rus bankalarını hedef alan yaptırımların yumuşatılması maddesinin yer aldığını duyurdu.
Reuters haber ajansı, AB'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'yı hedef alan yedinci yaptırım paketinin taslak metnine ulaştığını bildirdi.
Metinde, AB'nin, küresel gıda ve gübre ticaretini kolaylaştırmak için yaptırım uygulanan ve varlıkları dondurulan bir dizi Rus bankasına yönelik tedbirlerin hafifletileceği belirtildi.
Ajans, ayrıca AB'nin yaptırımlar nedeniyle seferleri askıya alınan Rus limanlarından gıda ihracatını da kolaylaştırmayı planladığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2021'de Rusya ve Ukrayna, küresel çapta buğday ve mısır da dahil olmak üzere çeşitli temel gıda maddesi ihracatçıları arasında yer alırken, Rusya aynı zamanda önde gelen bir gübre ihracatçısıydı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların ardından Moskova'nın dost ülkelerden gelen tarım üreticilerinden gelen gübre talebini karşılamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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