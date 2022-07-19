https://tr.sputniknews.com/20220719/reuters-ab-gida-ticaretini-kolaylastirmak-icin-rus-bankalarina-yonelik-yaptirimlari-hafifletecek-1058878195.html

Reuters: AB, gıda ticaretini kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecek

Reuters: AB, gıda ticaretini kolaylaştırmak için Rus bankalarına yönelik yaptırımları hafifletecek

Reuters ajansı, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yedinci yaptırım paketinin taslağında, gıda ticaretini kolaylaştırmak üzere Rus bankalarını hedef alan... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T14:08+0300

2022-07-19T14:08+0300

2022-07-19T14:48+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

rusya

ukrayna

taslak

gıda

gübre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044861901_0:142:1845:1180_1920x0_80_0_0_02bc7ae68ec2cd8ae0c70a4495ec40ab.jpg

Reuters haber ajansı, AB'nin Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'yı hedef alan yedinci yaptırım paketinin taslak metnine ulaştığını bildirdi.Metinde, AB'nin, küresel gıda ve gübre ticaretini kolaylaştırmak için yaptırım uygulanan ve varlıkları dondurulan bir dizi Rus bankasına yönelik tedbirlerin hafifletileceği belirtildi.Ajans, ayrıca AB'nin yaptırımlar nedeniyle seferleri askıya alınan Rus limanlarından gıda ihracatını da kolaylaştırmayı planladığını kaydetti.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2021'de Rusya ve Ukrayna, küresel çapta buğday ve mısır da dahil olmak üzere çeşitli temel gıda maddesi ihracatçıları arasında yer alırken, Rusya aynı zamanda önde gelen bir gübre ihracatçısıydı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların ardından Moskova'nın dost ülkelerden gelen tarım üreticilerinden gelen gübre talebini karşılamaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220718/borrellden-avrupalilara-rusyaya-karsi-yaptirimlarin-etkisini-bekleme-cagrisi-1058817034.html

avrupa birliği

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, rusya, ukrayna, taslak, gıda, gübre