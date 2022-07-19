https://tr.sputniknews.com/20220719/rusyada-5-kiside-kovid-19un-omicron-turunun-alt-varyanti-kentaur-tespit-edildi-1058890319.html

Rusya’da, 5 kişide Kovid-19’un Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’ tespit edildi

Rusya’da, 5 kişide Kovid-19’un Omicron türünün alt varyantı ‘Kentaur’ tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’ndan (Rospotrebnadzor), yapılan açıklamada, Moskova'da 5 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T18:57+0300

2022-07-19T18:57+0300

2022-07-19T19:05+0300

rusya

koronavirüs

varyant

omicron

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Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamada, “SARS-CoV-2’nin genomik dizi veritabanı VGARus’a Omicron türünün BA.2.75 (Kentaur) alt varyantının beş genomik dizisi yüklendi. Temmuz ayına ait materyaller Moskova’dan alındı. Hastalık virüsün tespit edildiği hastaların tümünde hafif formda seyrediyor” denildi.Omicron’un yeni alt varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına kıyasla daha hafif geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Omicron türünün yeni alt varyantlarının yayılmasıyla bağlantılı olarak Kovid-19 vakalarında bir artış gözlemleniyor, ancak BA.4 ve BA.5 alt varyantların neden olduğu hastalık akut solunum yolu şeklinde hafif formda seyrediyor” ifadelerine yer verildi.13 Temmuz'da Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü (RIVM), ülkede ‘Kentaur’ olarak adlandırılan Omicron BA.2.75 türünün yeni bir alt varyantının tespit edildiğini açıklamıştı. Yeni alt varyant daha önce Hindistan, Avustralya, Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkede ortaya çıkmıştı.

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rusya, varyant, omicron