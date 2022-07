https://tr.sputniknews.com/20220719/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-40-kat-hastane-yuku-ise-3-kat-artti-1058864919.html

Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 40 kat, hastane yükü ise 3 kat arttı

Kovid-19 vakalarındaki artış oranına ilişkin kabine toplantısı sonrasında değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayındaki artış oranına rağmen... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Kovid-19 vakalarındaki artış oranını değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Vaka sayısı ile hastane yükü aynı oranda artmıyor'Vaka sayısındaki artışı değerlendiren Koca “Avrupa’daki dalgayı biz 4-5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüzbinleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.'Turkovac aşısı olmayı önemsiyoruz'Riskli grupların hatırlatma dozu yaptırmalarına ilişkin de değerlendirme yapan Koca “Vatandaşlarımızın bu dönemde, bayram öncesi hatırlattığım gibi, hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. Turkovac tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim” dedi.'Risk varsa maske takılmalı'Maske kullanımına ilişkin de konuşan Koca “Bugüne özel değil bu, salgında, bu pandemide bizim elde ettiğimiz bir sonuç, bir kazanım olduğunu görüyoruz. Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.'Kovid-19 ile yaşamayı öğrendik'Risk durumundaki kişilerin belirtileri fark ettiklerinde test yaptırmasını isteyen Koca “Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak kovid ile yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

