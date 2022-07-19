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https://tr.sputniknews.com/20220719/sanal-markete-ceza-siparisi-iptal-edip-zam-yapmislar-1058863508.html
Sanal markete ceza: Siparişi iptal edip zam yapmışlar
Sanal markete ceza: Siparişi iptal edip zam yapmışlar
Reklam Kurulu, elinde olmayan ürünü satan zincir markete, sattığı ürünün siparişini iptal edip aynı ürünü daha pahalı satan sanal markete ceza yağdırdı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T08:21+0300
2022-07-19T08:21+0300
türkiye
alışveriş
reklam kurulu
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında da vatandaşı aldatmaya yönelik reklam ve indirim oyunlarından dolayı marketlere ceza verdi.Türkiye'den Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, internet üzerinden çevrimiçi hizmet veren bir marketi mercek altına aldı.İncelemeye göre market, indirim kampanyasıyla 430 gram çiçek balını 17,69 liradan satışa sundu, tüketici de bu ürünü satın aldı ancak siparişten birkaç gün sonra ürün tedarik edilemediği gerekçesiyle sipariş iptal edildi.Ürünün tedarik edilerek tüketiciye gönderilmesi gereken 30 günlük süre geçmeden de aynı ürünün 12,30 liralık zam ile 29,99 liralık yeni fiyattan satışa sunulduğu tespit edildi.Ayrıca tüketicinin aynı siteden 120’li 384 gram demlik poşet çayı 24,66 lira fiyatla satın aldığı, bu ürünün siparişinin de benzer şekilde iptal edildikten sonra 22 liralık zam ile 46,75 liralık yeni fiyatla tekrar satışa sunulduğu belirlendi.Kurul, indirimli satış reklamlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiğine hükmederek firmaya 155 bin 712 lira para ve anılan reklamları durdurma cezası verdi.Zincir marketlerden ikisi de son toplantıda Reklam Kurulunun radarına takıldı. Bir zincir marketin mobil uygulaması üzerinden 5 litre ayçiçeği yağı alan tüketicinin siparişlerinin iptal edildiği, firmanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünü belirtilen fiyattan sunamayacağına veya tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın ürünleri satışa sunduğu belirlendi.Bu uygulamanın da tüketiciyi mağdur ettiğine karar veren kurul, söz konusu zincir markete ise 15 bin 566 lira para ve belirlenen ticari uygulamayı durdurma cezası kesti.Bir başka zincir marketin de yüzde 25 indirimle adedi 14,95 liradan ananas, yüzde 35 indirimle 4,5 liradan portakal satması, incelemeye konu oldu. Karaman’da yapılan denetimlerde broşürlerdeki indirim tanıtımına rağmen söz konusu indirimin uygulanmadığı tespit edildi. Bu markete de 11 bin 429 lira para ve reklamları durdurma cezası verildi.
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alışveriş, reklam kurulu, fahiş fiyat, fiyat artışı

Sanal markete ceza: Siparişi iptal edip zam yapmışlar

08:21 19.07.2022
© AAMobil Bankacılık - İnternet Alışveriş
Mobil Bankacılık - İnternet Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Reklam Kurulu, elinde olmayan ürünü satan zincir markete, sattığı ürünün siparişini iptal edip aynı ürünü daha pahalı satan sanal markete ceza yağdırdı.
Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında da vatandaşı aldatmaya yönelik reklam ve indirim oyunlarından dolayı marketlere ceza verdi.
Türkiye'den Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, internet üzerinden çevrimiçi hizmet veren bir marketi mercek altına aldı.
İncelemeye göre market, indirim kampanyasıyla 430 gram çiçek balını 17,69 liradan satışa sundu, tüketici de bu ürünü satın aldı ancak siparişten birkaç gün sonra ürün tedarik edilemediği gerekçesiyle sipariş iptal edildi.
Ürünün tedarik edilerek tüketiciye gönderilmesi gereken 30 günlük süre geçmeden de aynı ürünün 12,30 liralık zam ile 29,99 liralık yeni fiyattan satışa sunulduğu tespit edildi.
Ayrıca tüketicinin aynı siteden 120’li 384 gram demlik poşet çayı 24,66 lira fiyatla satın aldığı, bu ürünün siparişinin de benzer şekilde iptal edildikten sonra 22 liralık zam ile 46,75 liralık yeni fiyatla tekrar satışa sunulduğu belirlendi.
Kurul, indirimli satış reklamlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik teşkil ettiğine hükmederek firmaya 155 bin 712 lira para ve anılan reklamları durdurma cezası verdi.
Zincir marketlerden ikisi de son toplantıda Reklam Kurulunun radarına takıldı. Bir zincir marketin mobil uygulaması üzerinden 5 litre ayçiçeği yağı alan tüketicinin siparişlerinin iptal edildiği, firmanın makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünü belirtilen fiyattan sunamayacağına veya tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın ürünleri satışa sunduğu belirlendi.
Bu uygulamanın da tüketiciyi mağdur ettiğine karar veren kurul, söz konusu zincir markete ise 15 bin 566 lira para ve belirlenen ticari uygulamayı durdurma cezası kesti.
Bir başka zincir marketin de yüzde 25 indirimle adedi 14,95 liradan ananas, yüzde 35 indirimle 4,5 liradan portakal satması, incelemeye konu oldu. Karaman’da yapılan denetimlerde broşürlerdeki indirim tanıtımına rağmen söz konusu indirimin uygulanmadığı tespit edildi. Bu markete de 11 bin 429 lira para ve reklamları durdurma cezası verildi.
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