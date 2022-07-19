https://tr.sputniknews.com/20220719/selcuk-ural-cok-capkindim-bir-gece-bir-bayanla-birlikte-oldum-hakan-dogdu-1058867596.html
Selçuk Ural: Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, Hakan doğdu
Selçuk Ural: Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, Hakan doğdu
Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural, oğlunun doğum hikayesini anlattı ve "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, bir daha da görmedim. Kadın... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:19+0300
2022-07-19T11:19+0300
2022-07-19T11:26+0300
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selçuk ural
askerlik
dna testi
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Şarkıcı Selçuk Ural, Youtube'daki 'Haber Bahane' programında oğlu Hakan Ural'la ilgili açıklamalarda bulundu. Oğlunun doğum hikayesini anlatan Selçuk Ural, uyarmasına rağmen "Hakan Ural'ın askere gitmemek için sahtekarlık yaptığını ve ceza aldığını" söyledi. Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" ifadelerini kullandı.Selçuk Ural, DNA testi yaptırmasına ilişkin "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuştu.Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini belirten Ural, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220609/hakan-ural-cumhurbaskanini-sevdigim-icin-sinema-sektorunden-bana-tavir-var-1057188858.html
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Selçuk Ural: Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, Hakan doğdu
11:19 19.07.2022 (güncellendi: 11:26 19.07.2022) Abone ol
Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural, oğlunun doğum hikayesini anlattı ve "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, bir daha da görmedim. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı" dedi.
Şarkıcı Selçuk Ural, Youtube'daki 'Haber Bahane' programında oğlu Hakan Ural'la ilgili açıklamalarda bulundu. Oğlunun doğum hikayesini anlatan Selçuk Ural, uyarmasına rağmen "Hakan Ural'ın askere gitmemek için sahtekarlık yaptığını ve ceza aldığını" söyledi.
Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" ifadelerini kullandı.
Selçuk Ural, DNA testi yaptırmasına ilişkin "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuştu.
Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini belirten Ural, şunları söyledi:
"Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün 'üvey babası için rahmetli babamı kaybettim' dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. 19 yaşında baba oldum, hatalarım oldu. Hakan'ın hep yanında oldum, benim evimde kaldı ve ben onu hapisteyken hep ziyaret ettim. Konular kapandıktan sonra Hakan'ın annesi vefat etti. Ben geç uyanan bir insanım. Öğlen kalktığımda annesinin öldüğünü öğrendim. İkindi namazına cenazesi vardı ben gidemediğim için Hakan bana küstü. Ben o cenazeye niye gideyim? Annesiyle konuşmuyoruz zaten."