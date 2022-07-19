https://tr.sputniknews.com/20220719/selcuk-ural-cok-capkindim-bir-gece-bir-bayanla-birlikte-oldum-hakan-dogdu-1058867596.html

Selçuk Ural: Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, Hakan doğdu

Selçuk Ural: Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, Hakan doğdu

Hakan Ural'ın babası şarkıcı Selçuk Ural, oğlunun doğum hikayesini anlattı ve "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla birlikte oldum, bir daha da görmedim. Kadın... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T11:19+0300

2022-07-19T11:19+0300

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yaşam

hakan ural

selçuk ural

askerlik

dna testi

babalık testi

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Şarkıcı Selçuk Ural, Youtube'daki 'Haber Bahane' programında oğlu Hakan Ural'la ilgili açıklamalarda bulundu. Oğlunun doğum hikayesini anlatan Selçuk Ural, uyarmasına rağmen "Hakan Ural'ın askere gitmemek için sahtekarlık yaptığını ve ceza aldığını" söyledi. Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" ifadelerini kullandı.Selçuk Ural, DNA testi yaptırmasına ilişkin "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuştu.Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini belirten Ural, şunları söyledi:

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hakan ural, selçuk ural, askerlik, dna testi, babalık testi