https://tr.sputniknews.com/20220719/silede-otomobil-denize-uctu-is-insani-oldu-oglu-kurtuldu-1058874081.html

Şile'de otomobil denize uçtu: İş insanı öldü, oğlu kurtuldu

Şile'de otomobil denize uçtu: İş insanı öldü, oğlu kurtuldu

Şile'de iş insanı İbrahim Kurşunoğlu ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde bulunduğu cip, limandan denize düştü. Felçli olduğu öğrenilen iş insanı hayatını... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T12:46+0300

2022-07-19T12:46+0300

2022-07-19T12:46+0300

türkiye

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İstanbul Şile'de pazar akşam saatlerinde Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte ciple limana geldi.Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir süre oturdu. Daha sonra araç denize doğru hareket etti.Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.Vitesleri karıştırdığını iddia ettiMecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi.Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Olayı gören Muhammet Alican, "Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

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trafik kazası, türkiye, şile, araba, otomobil