https://tr.sputniknews.com/20220719/tahran-borsasinda-riyalruble-paritesi-ustunden-alim-satima-baslandi-1058877516.html

Tahran Borsası’nda riyal/ruble paritesi üstünden alım satıma başlandı

Tahran Borsası’nda riyal/ruble paritesi üstünden alım satıma başlandı

İran’da Tahran Borsası’nda, riyal/ruble paritesi üstünden işlem yapılmaya başladı. Söz konusu gelişme, Tahran Borsası’nda İran’ın para birimi riyal ve Rus para... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:49+0300

2022-07-19T13:49+0300

2022-07-19T13:49+0300

ekonomi

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İran Merkez Bankası Başkanı Ali Saleh Abadi, yaptığı açıklamada, “Ruble/İran riyali parite kuru ile alım satım yapılmasının başlatılması, İran ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimi bakımından çok önemli bir adım” dedi.Tahran Borsası’nda, İran ve Rusya’nın para birimlerinin birbirine oranı üstünden alım satım yapılmaya başlanmasına, iki ülke arasında bankalararası işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin daha önceden yapılan bir anlaşmanın zemin hazırladığı kaydediliyor.Bununla beraber riyal/ruble paritesi ile alım satım işlemlerinde, dolar ve euro’nun dahil olduğu pariteler ile aynı kuralların geçerli olacağı belirtildi.Tahran Borsası’nda riyal/ruble paritesi ile işlemlerin başlatılması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün gerçekleştireceği İran ziyaretine denk geliyor.

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