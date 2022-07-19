https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-putin-erdogan-gorusmesi-basladi--1058891621.html
Tahran'da Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Tahran'da Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
İran'ın başkenti Tahran'da Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T19:27+0300
2022-07-19T19:27+0300
2022-07-19T19:39+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
son dakika
dünya
astana süreci
tahran
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı.Rusya ve Türkiye liderlerinin ikili gündemdeki konuların yanı sıra tahıl ihracatıyla ilgili durumu ele alması bekleniyor.Ardından Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye konulu üçlü görüşmeye geçecek ve sonrasında ortak bildiri yayınlayacak.
tahran
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, son dakika, astana süreci, tahran
Tahran'da Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
19:27 19.07.2022 (güncellendi: 19:39 19.07.2022) Abone ol
İran'ın başkenti Tahran'da Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme başladı.
Rusya ve Türkiye liderlerinin ikili gündemdeki konuların yanı sıra tahıl ihracatıyla ilgili durumu ele alması bekleniyor.
Ardından Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye konulu üçlü görüşmeye geçecek ve sonrasında ortak bildiri yayınlayacak.