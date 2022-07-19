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Tahran'daki üçlü zirve sona erdi
Tahran'daki üçlü zirve sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesinin ardından ortak basın toplantısı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:07+0300
2022-07-19T22:36+0300
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Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı"nın ardından liderler, ortak basın toplantısında konuştu.Üçlü Zirve'nin ardından, ilk sözü alan İran Cumhurbaşkanı, "Astana formatı Suriye'nin güvenliğinin garantisi olmuştur. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Amerikalıların Fırat’ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor." dedi.Putin: Suriye Zirvesi yapıcı ve yararlıydıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın başkenti Tahran’daki Üçlü Suriye Zirvesi’nin yapıcı ve yararlı geçtiğini belirtti.Zirvenin ardından açıklama yapan Putin, “Suriye’deki çözüme yardım amacını taşıyan Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasındaki görüşme gerçekten yararlı ve içeriği açısından oldukça zengindi. Sayın Raisi ve Sayın Erdoğan ile ciddi ve yapıcı havada, Suriye’deki işbirliğimizin temel yönlerini ayrıntılı olarak değerlendirdik” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-uclu-zirve-basladi-1058896999.html
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Tahran'daki üçlü zirve sona erdi

22:07 19.07.2022 (güncellendi: 22:36 19.07.2022)
© AATahran'da üçlü zirve
Tahran'da üçlü zirve - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı"nın ardından liderler, ortak basın toplantısında konuştu.

Üçlü Zirve'nin ardından, ilk sözü alan İran Cumhurbaşkanı, "Astana formatı Suriye'nin güvenliğinin garantisi olmuştur. Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü sağlanmalı. Amerikalıların Fırat’ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor." dedi.

Putin: Suriye Zirvesi yapıcı ve yararlıydı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın başkenti Tahran’daki Üçlü Suriye Zirvesi’nin yapıcı ve yararlı geçtiğini belirtti.
Zirvenin ardından açıklama yapan Putin, “Suriye’deki çözüme yardım amacını taşıyan Astana sürecinin garantör ülkelerinin liderleri arasındaki görüşme gerçekten yararlı ve içeriği açısından oldukça zengindi. Sayın Raisi ve Sayın Erdoğan ile ciddi ve yapıcı havada, Suriye’deki işbirliğimizin temel yönlerini ayrıntılı olarak değerlendirdik” ifadesini kullandı.
Tahran'da üçlü zirve - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Tahran'da üçlü zirve | Putin: Suriye’deki durumu istikrara kavuşturma konusunda sorunlar birikti
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