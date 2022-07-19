https://tr.sputniknews.com/20220719/talibandan-kadin-memurlara-talimat-yerinize-isinizi-yapacak-bir-erkek-gonderin-ki-sizi-kovabilelim-1058903596.html

Taliban'dan kadın memurlara talimat: Yerinize işinizi yapacak bir erkek gönderin ki sizi kovabilelim

Taliban'dan kadın memurlara talimat: Yerinize işinizi yapacak bir erkek gönderin ki sizi kovabilelim

The Guardian'a konuşan Afganistan Maliye Bakanlığı'nın kadın çalışanları, kendilerinden işten kovulabilmeleri için yerlerine gelecek erkek akraba tavsiye... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T23:32+0300

2022-07-19T23:32+0300

2022-07-19T23:54+0300

dünya

taliban

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ABD'nin Ağustos 2021'de çekilmesiyle Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban her gün kadınlara yeni bir yasak getiriyor. Kamu sektöründe çalışan kadınların çoğunun işlerini yapmaktan men edilip evde kalmalarının emredilmesinden yaklaşık bir yıl sonra, maliye bakanlığındaki kadın çalışanlardan benzer muameleye uğradıkları şikayeti geldi. İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Afgan kadınlar, Taliban'dan "İşe gelmeyin, yerinize erkek bir akrabanızı tavsiye edin" diye baskı gördüklerini söyledi. Taliban'ın bunu “Ofiste iş yükü arttığından kadınların yerine erkekleri işe almamız gerekiyor” diye gerekçelendirdiğini belirtti. Haberde güvenliği için gerçek adı açıklanmadan Meryem denilen 37 yaşındaki bir kadın, 10 yıldan uzun süredir çalıştığı maliye bakanlığının insan kaynakları bölümünden telefon geldiğini aktarıp "İşten kovulabilmem için kendi yerime ailemin bir erkek üyesini tavsiye etmem istendi" dedi. Konuşurken sesi titreyen Meryem, bakanlıkta uzun yıllar boyunca emek vererek bölüm başkanlığına yükseldiğini söyleyerek şöyle devam etti:“Yerimi alması için herhangi birini nasıl kolaylıkla tavsiye edebilirim? Benim bunca yıdır yaptığım gibi verimli çalışabilecek mi? Benim eğitimini aldığım ve uzun yılların tecrübesine sahip olduğum zor ve teknik bir iş sözkonusu. Ve sonunda aynı işi yapabilecek hale gelse bile, bana ne olacak?"“(İktidara) geldiğinden beri, Taliban benim rütbemi ve maaşımı düşürdü. Oğlumun okul masraflarını bile karşılayamıyorum. Bunu sorguladığımda, bir yetkili bana kabaca ofisinden çıkmamı söyledi ve tenzili rütbemin müzakere konusu olmadığını söyledi.”Maliye bakanlığındaki Taliban yetkililerinin durumu netleştirmesi için bir dizi girişiminin yanıtsız kaldığını duyuran The Guardian, "Diğer bakanlıklardaki kadınlardan da işlerini yapmaları için erkek akrabalarını göndermelerinin istenip istenmediğini netleştiremedik. Ancak Meryem, en az 60 kadın meslektaşının maliye bakanlığından benzer çağrılar aldığından haberdar olduğunu söyledi" diye yazdı. Meslektaşlarıyla birlikte Taliban politikasını protesto etmek için seferber olduklarını belirten Meryem, “Talimatlarını kabul etmiyoruz ve değiştirmelerini sağlamaya çalışacağız” dedi.“Bakanlığın kadın çalışanlarından oluşan bir grup oluşturduk. Şu anda müzakere ediyoruz ve bizi dinlemezlerse bunu protesto edeceğiz” diye ekleyen Meryem, uluslararası toplumu destek ve dayanışma göstermeye çağırdı.

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taliban