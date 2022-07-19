https://tr.sputniknews.com/20220719/togg-gemlik-tesisinde-deneme-uretimi-hazirliklarina-basladi-1058861351.html

TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı

TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı

AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T04:14+0300

2022-07-19T04:14+0300

2022-07-19T04:14+0300

ekonomi

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Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik tesisinde planlar doğrultusunda iki yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı.TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik tesisinde, inşaatın başlamasından bu yana geçen 2 yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı.Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

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togg, gemlik, tesis, üretim, seri üretim, araba, otomobil, yerli otomobil, otomotiv