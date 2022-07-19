Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220719/togg-gemlik-tesisinde-deneme-uretimi-hazirliklarina-basladi-1058861351.html
TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı
TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T04:14+0300
2022-07-19T04:14+0300
ekonomi
togg
gemlik
tesis
üretim
seri üretim
araba
otomobil
yerli otomobil
otomotiv
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058861449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c2f9aaf61c123df4f0867fe9405e484d.jpg
Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik tesisinde planlar doğrultusunda iki yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı.TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik tesisinde, inşaatın başlamasından bu yana geçen 2 yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı.Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220701/kamuda-yerli-araca-tesvik-devlet-30-bin-togg-alacak-1058182303.html
gemlik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058861449_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_3770c61adc760dcd4b5623bcd4e8961a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
togg, gemlik, tesis, üretim, seri üretim, araba, otomobil, yerli otomobil, otomotiv

TOGG, Gemlik tesisinde deneme üretimi hazırlıklarına başladı

04:14 19.07.2022
© AAAR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan TOGG Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan TOGG Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
Abone olTelegram
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan TOGG Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik tesisinde planlar doğrultusunda iki yılda deneme üretimi hazırlıkları başladı.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan doğuştan sürdürülebilir Gemlik tesisinde, inşaatın başlamasından bu yana geçen 2 yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı.
Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2’den az 'uçucu organik bileşen' salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.
AR-GE Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
POLİTİKA
Kamuda yerli araca teşvik: Devlet 30 bin TOGG alacak
1 Temmuz, 07:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала