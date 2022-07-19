https://tr.sputniknews.com/20220719/trakyadan-sonra-simdi-de-istanbuldaki-aycicegi-tarlalarinda-cayir-tirtili-istilasi-1058881044.html

Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Trakya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası

Geçtiğimiz günlerde Trakya'da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılları İstanbul Çatalca'daki tarlalara da zarar verdi... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T14:56+0300

2022-07-19T14:56+0300

2022-07-19T14:56+0300

yaşam

istanbul

ayçiçeği

tırtıl

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İstanbul 'da Çatalca Nakkaş Mahallesi'nde yaklaşık 20 gün önce ayçiçeği tarlaları çevresinde kelebek sayısının arttığı gözlendi. Bunun ardından gelen tırtıl istilası, tarlalarda büyük tahribat yarattı. Hatta binlerce tırtılın sardığı traktörler görünmez hale geldi.Tırtılların, yeşil yapraklarını yiyerek ayçiçeklerinin gelişimini engellediği belirtilirken, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin havadan, çiftçilerin ise traktörlerle ilaçlama yaparak mücadeleyi sürdürüyor.Çayır tırtılları nedeniyle bazı tarlalarda çoğu ayçiçeğinin zarar gördüğü, çiçek vermediği gözlendi.'Tarlalara büyük zarar verdi'Nakkaş Mahallesi Muhtarı Zafer Öztürk, "Daha öncede larvasını bırakıp ürünlere zarar vermişti. Şimdi de aynısı oldu. Büyük bir hasar verdi tarlalara. Sayıları oldukça fazla. Yoldan oluk oluk geçiyorlar. Bu tırtıl yaprağı yediği için, ayçiçek tanesini besleyemiyor" dedi.20 gün önce çok sayıda kelebek gördüklerini ifade eden Öztürk şunları söyledi:"Biz araziye girdik ve gördük ki ayçiçeklerini bir gecede yemişler. Bu tarladan 30 ton mal alacaksam, 9 tonu zarar gördü. Bu tarladan karımız 8-9 ton olacaktı, onu da götürdü zaten. Yetkililere haber verdik. Drone göndereceğiz ilaçlama yapacak dediler. Bir gün geldi drone, aşağı yukarı 100 dönümlük ilaçlama yaptı. Bir daha da gelmedi. Biz traktörle girip ilaçladık, çiğnedik ayçiçeklerini, yani oradan da bir zararımız var."

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istanbul, ayçiçeği, tırtıl