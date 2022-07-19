https://tr.sputniknews.com/20220719/turk-lirasi-dolar-karsisinda-2022nin-en-dusuk-seviyesini-gordu-1058866668.html

Türk Lirası, dolar karşısında 2022'nin en düşük seviyesini gördü

Türk Lirası, dolar karşısında 2022'nin en düşük seviyesini gördü

Küresel resesyon endişeleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, dolar/TL'de yılın yeni zirvesi test edildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T10:48+0300

2022-07-19T10:48+0300

2022-07-19T11:50+0300

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Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL bu sabah 17.53'ün üzerini test ederek, yılın zirvesini yenilemiş oldu. TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 25'e ulaşmış durumda. Dolar/TL saat 09:55 itibariyle 17.53 seviyesinde yer aldı. 10.55 sıralarında ise 17.56'ya çıktı. Euro/TL da 17.83'ün üzerinde işlem görüyor. Türkiye'nin risk primi 859 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 23,15 seviyesinde.Dünya Gazetesi'nin haberine göre, piyasalar bir yandan makro göstergeleri yorumlamaya çalışırken, diğer yandan merkez bankalarının para politikalarını izliyor. ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesi resesyon endişelerini tekrar gündeme getirirken, küresel piyasalarda karışık bir seyir etkili.Dün, dünya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentilere paralel gözlemlenen pozitif seyir, ABD'de teknoloji devi Apple'ın gelecek yıl işçi sayısını azaltabileceği ve şirket karlılığının düşebileceğine yönelik haberlerle sekteye uğradı.Ülkede banka bilançoları açıklanmaya devam ederken, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ve Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş kaydetti.Söz konusu gelişmeler orta ve uzun dönemli tahvil talebini beslerken, ABD'nin 3 aylık hazine bonosundaki satış eğilimi devam ederek resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.ABD tahvillerinin bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 59 baz puana geriledi.

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